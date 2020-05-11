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中秋夜「抱抱睡」乾妹10歲女兒　色男伸狼爪被重判7年4月

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▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃姓男子中秋夜抱著乾妹妹的10歲女兒睡覺時因一時興起，竟伸狼爪偷摸女童下體。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台北報導

黃姓男子2018年間去乾妹妹家過中秋，其中一晚他與乾妹還在就讀小學的女兒一起躺在地板抱抱睡時，竟心生色念，將右手伸入女童內褲內撫摸，甚至插入她陰道內。法官審理時發現黃男過去曾因公共危險罪遭判刑確定，認定他是累犯，一審加重處有期徒刑7年4月；二審維持原判決確定。

34歲的黃男與乾妹關係良好，時常會去她家作客，因此乾妹的4名子女也都對黃男相當熟悉。2018年中秋節連假第一晚，黃男在乾妹家喝酒後表示想先小睡片刻，隨後就拉著乾妹的10歲二女兒一起躺在地板上，同蓋一條棉被睡覺。

沒想到睡著睡著黃男卻不安分，右手伸進女童內褲內，除了不斷撫摸她下體外甚至還直接進入她陰道。女童媽因見乾哥抱著女兒的同時手還一直在棉被裡動，行徑相當怪異，立馬叫醒黃男要他回家，並於隔日上午問女兒是否被亂摸。

因女童天真表示自己有被黃男摸尿尿的地方，女童媽隔月27日便帶女兒至醫院驗傷，經醫師診斷發現，女童處女膜3及7點鐘方向確實有V型舊撕裂傷，她遂報警對乾哥提告。

▲睡覺（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女童睡覺時遭叔叔偷摸下體。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法庭上黃男承認有與女童在地板抱抱睡，但否認自己有強制性交犯行，他辯稱自己先前與乾妹有因小孩的事情吵架，認為乾妹提告僅是為了報復，而這些事情都是子虛烏有的指控。

士林地院審理時，女童媽表示這已不是黃男第一次這樣，她之前就有察覺只是沒有當場逮人，而法官詢問女童及女童11歲的姐姐時意外發現，其實黃男早在2016年起就有類似的變態行為，考量他曾因公共危險罪遭判刑，認定他為累犯，一審依妨害性自主罪加重處有期徒刑7年4月；案經上訴，二審維持原判確定。

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