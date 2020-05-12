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約倉庫給車禍賠償！噁男撲倒狂吻「想試美魔女」：我帥不帥…她嚇哭跳窗急逃

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▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子開車撞上美魔女的車，事後在面交賠償時趁機猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

彰化一名廖姓男子2018年2月4日時因為車沒停好不慎碰撞女子花花（化名）的車，便加了對方的LINE來聯絡後續賠償事項。然而，事隔2天後他依約前往付款場所，卻大起色心稱「想試試什麼是美魔女」，下秒直接強壓花花到床上，猥褻得逞。花花奮力抵抗之下，從窗戶一躍而出，離開現場。

判決指出，車禍發生後廖男與花花約好到共同友人阿富（化名）的家，打算要面交1萬6000元面額的支票作為賠償，他見阿富不在家、花花剛好已抵達，便躲在倉庫裡呼叫花花過來，而花花聽到後也不以為意的走向前，不料，廖男先不斷抱怨「花花將車禍一事對外說出」，還突然關上倉庫的窗門，脫口說出「「想試試什麼是美魔女、能幹的女人」，下秒撲倒花花整個人，還強吻、撫摸胸部，花花嚇傻，歷經一番掙扎後從窗戶逃走。

花花表示，因為平常去阿富家時都會順便帶啤酒，想說3人可以一起喝，不過面對廖男謾罵外傳車禍一事，當下只想著拿啤酒向廖男賠不是，沒想到這時廖男卻突然起身關窗，把她強壓到床上，強吻亂摸之外，廖男甚至用手將她眼睛撐開逼問「我帥不帥」、「眼睛、嘴巴為什麼不張開」，順利到家後，母親見她邊發抖邊大哭，急忙詢問怎麼了，她才抖出自己差點遭廖男硬上一事。

法官勘驗對話內容後，發現花花曾氣憤傳訊廖男表示，「叔叔你真的太過分了」、「真的不能原諒」、「你怎麼可以這樣」、「我是否該告訴我的家人你剛剛的行為」、「你一定要搞到身敗名裂嗎！你不做人我還要做人」等語，廖男則回「你在買（賣）身嗎」，再加上驗傷證明，確認廖男犯行。

廖男一審否認犯行，遭彰化地院依強制猥褻罪，判有期徒刑8個月，不過案經上訴二審後，廖男改口坦承犯行，但台中高分院考量廖男至今尚未與花花達成和解，審酌後仍維持原判。

►拍照拍不完

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