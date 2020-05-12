輪椅男求助排尿！他好心幫扶　廁內「猛甩5分鐘」…見白稠濃液噴滿掌心崩潰

▲男子好心幫殘障男如廁，卻遭噴精在手上，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

林姓男子因右側肢體偏癱，平時出入都必須仰賴輪椅代步，某次他在捷運站廁所時，央求路過的男子阿宏（化名）協助他如廁，還佯稱自己患有攝護腺疾病，必須由人協助甩動生殖器及抓住睪丸才能順利排尿。阿宏聞言覺得噁心，但又出於善心，只好硬著頭皮幫忙，沒想到沒幾分鐘就聽見林男低吟，還射出白稠精液，讓他氣得對林男提告，高院最後依法判林男6個月徒刑。

判決出指出，林男2018年9月27日下午在北門捷運站的殘障廁所前徘徊，見到剛好從廁所走出的阿宏，於是開口請求協助如廁。阿宏當時聽見有人呼喊，於是停下腳步協助，將林男推入廁所，還扶他起身並解開褲頭，但沒想到林男卻得寸進尺，見到阿宏如此聽話，又開口騙稱自己攝護腺有問題，需要甩動生殖器及抓住睪丸才能順利排尿，「你可以幫我扶嗎？」

阿宏當時一聽覺得相當噁心，也一直抗拒，但最後又因為惻隱之心，只好硬著頭皮幫忙，抓著林男下體狂甩了5分鐘，過程中還發現林男勃起，但當下也並未想太多，怎料甩了一陣子後就聽見林男的低吟，最後手中竟被射滿白稠精液，讓阿宏當場傻眼，出言怒斥，「這是射精、不是尿液吧！」但林男卻裝傻不認，「當然是尿啊！不然是什麼」，還要求阿宏幫他擦拭，隨後逃離現場。

阿宏事後不滿自己的善心遭到利用，氣得對林男提告，而一審法官也依強制猥褻罪嫌判林男6個月徒刑，但他不服提出上訴，還不斷否認叫阿宏幫甩生殖器，但不被法官採信，駁回其上訴，維持一審原判。全案可上訴。

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