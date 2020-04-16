醫喊「幫你按摩」卻襲胸！護理師嚇傻雙臂夾緊逃走…向夫淚訴：很噁心

▲醫生以「按摩」為由趁機抓護理師胸部遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）



記者陳羿妏／台北報導

一名護理師花花（化名）指控負責門診的洪姓醫生以「按摩」為由抓她胸部2次，嚇得她趕緊夾緊手臂，逃離診間。事後花花趕緊報警處理並提告，日前法院判決結果出爐，洪男遭判有期徒刑10個月。

判決指出，花花2017年間坐在電腦前修改患者醫令，但卻遭洪男以「按摩」為由抓2次胸部，第一次她先夾緊雙臂，身體捲縮閃避，洪男有放手，而第二次花花因為資料沒處理完，又回座位繼續弄，結果洪男竟再次出手騷擾，讓她決定不忍，直接轉頭說「醫生你不可以這樣」，洪男才善罷甘休。

事後花花立即逃離診間，並傳訊息向丈夫哭訴事情來龍去脈「今天好阿雜」、「被襲胸感覺很噁心」、「以後不要跟他了」，醫院長官得知後也協助花花性騷擾通報。

不過，洪男辯稱當天門診確實為花花擔任當時段的護理師，但否認襲胸一事，強調是自己處理患者醫令，是花花指控不實。

法官勘驗監視器畫面、對話紀錄及相關說詞，確認洪男犯行，認為他身為醫師卻滿足一己之慾，在診間趁機襲胸，造成花花心理莫大傷害，至今未與花花達成和解，士林地院依強制猥褻罪，判洪男有期徒刑10個月。



►欸~妳過來一下！妳過來一下



【更多新聞】

幽靈人口作弊！託7友人遷戶籍投票 中壢「八年級」小鮮肉里長當選無效



撇不孕妻偷吃40年！還把小三+2私生子帶回家 85歲夫急喊：我要傳宗接代



快訊／台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」 命危搶救中

