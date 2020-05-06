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看到美少女就受不了...色男尾隨飛撲猛摸蜜大腿：就是想要毛手毛腳

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▲▼示意圖,性侵,黑色,暗,女,隱藏,孤單,傷心,焦慮,哭,鬱悶,恐懼,問題,悲（圖／123RF）

▲17歲少女在國小與友人談天，竟遇色狼飛撲撫摸還強扯衣物。法官一審判色狼6月徒刑。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

炎熱的夏天裡，一名何姓男子看到貌美如花的17歲少女芊芊（化名），竟「凍未條」尾隨飛撲壓制，然後「狼爪非禮」，何男犯後承認，就是想對芊芊毛手毛腳。台北地院依強制猥褻罪，判何男6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，2019年8月10日晚間9時許，何男在北市文山區木柵國小內，見芊芊與友人在國小操場司令台聊天，何男因覺得芊芊面貌皎好而尾隨在後，芊芊發現後，隨即加快腳步離去，沒想到何男竟從芊芊後方追上，並將芊芊撲倒在地，然後雙腳跨過芊芊身體以壓制，進而撫摸芊芊大腿並拉扯其衣物，芊芊及友人嚇得不斷尖叫並推打何男，揚言要報警，何男才起身逃離。何男的強暴行為，也造成芊芊的左右手肘及左手腕受到擦挫傷等傷害。

何男到案後自承，當時他突然性慾高漲，看到芊芊與她的朋友聊天，覺得芊芊很漂亮就尾隨她，並將芊芊撲倒以腳跨過其身體，想要摸她、親她，對她毛手毛腳，以滿足慾望。

法官認為，何男毫不尊重芊芊的性自主決定權，致芊芊身心受創，迄今也未能與芊芊達成和解，彌補芊芊的損害，審酌何男無前科，犯後坦認犯行等一切情狀，判他有期徒刑6月，得易科罰金。

►限時下殺！！！

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