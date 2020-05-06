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勾搭男倉管…人妻嬌喊：想吸粉紅哥！完事傳訊狂讚　夫見「香香粗粗硬硬」氣瘋

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲趙姓人妻出軌，跟小王大方出遊還拍下接吻照，甚至互傳鹹濕對話，讓趙女丈夫一見崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

趙姓人妻出軌謝姓小王，2人經常一同出遊，還大方拍下接吻照片，甚至互傳鹹濕對話，「好想吸吸粉紅哥喔香香粗粗硬硬」、「粉紅哥被蘋妹嘴嘴吸吸有迷有舒服」等，讓趙女丈夫一見崩潰，氣得對2人提告求償。法院審理後，判趙女、謝男須連帶賠償趙夫21萬元。

根據判決，趙夫提告主張，謝男明明知道趙女已婚，卻仍與趙女發生婚外情，2人不但多次出遊拍下接吻照，還將照片設成相簿，取名「屏風山辣辣辣愛之行」、「愛的池有桃山」、「瘋狂愛」等，甚至互傳鹹濕對話。

而透過趙女與謝男的對話中可以看到，謝男先是傳送，「爬山路上你都敢狂親了」，趙女回覆，「你看起來很好吃咩，又好想吸吸粉紅哥喔香香粗粗硬硬。」謝男隨即回覆，是打算新年第一炮嗎？」、趙女則再回，「好想親親你喔～在這2019，粉紅哥被蘋妹嘴嘴吸吸有迷有舒服」等，讓趙夫一見相當崩潰，氣得向2人提告求償。

不過，法官審理期間，謝男辯稱，趙女與趙夫婚姻早有破裂跡象，且已論及離婚事宜，因此婚姻失和並不是因為他，而他與趙女只是因為較為親密的互動或單方面大尺度對話，不能以此認定有侵害趙夫的人格權，即使有侵害，也不是很嚴重。

法官事後勘驗2人對話，看出2人出遊相簿均以「愛」、「浪漫」等情侶間用字命名，且對話也極具性暗示，又經常大方示愛，就如同熱戀中情侶，已逾越了普通朋友的正常交往，認定2人侵害趙夫人格權及配偶權，判2人須連帶賠償趙夫21萬元。全案可上訴。

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