75歲翁拉9歲女童進廁所「脫褲猥褻」！賠25萬獲家屬原諒…免坐牢

▲75歲顏姓老翁為滿足自己私慾，竟將1名9女童帶至廁所猥褻，事後因女童家屬原諒獲判緩刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

75歲顏姓老翁因擔任社區義工認識1名9歲女童，日前他不顧女童年紀還小，對性觀念仍未成熟，竟將她帶至廁所，隔著衣服徒手摸胸部及下體及外側，做出各種猥褻行為。法院依犯強制猥褻罪判顏翁2年徒刑，而在賠償25萬元取得女童家屬諒解後，他再獲緩刑5年，但期間付保護管束，並須支付公庫10萬元。

75歲顏翁與9歲女童皆為高雄市路竹區的居民，顏翁因在社區活動中心擔任義工，認識了時常跑去活動中心玩耍的女童，2018年4月12日下午6點許，顏翁明知女童仍就讀小學4年級，對性觀念尚未成熟，竟擅自將她拉往活動中心廁所，隔著衣服開始徒手撫摸女童胸部及下體外側，接著還脫下自己褲子，裸露生殖器撞擊女童肚子及下體外側，藉以滿足自己私慾，直到路過居民發現廁所有異，上前查看後才嚇的即報警處理，全案曝光。

橋頭地院審理時認為，縱使整個過程中女童沒有喊出「救命」或「不要」，顏翁也無任使用何強暴、脅迫、恐嚇、催眠術手段，但女童年紀還小，顏翁猥褻行為就是違法。

法官審酌顏翁今年75歲，先前完全無前科紀錄，卻在人生的最後階段，因一時誤入歧途，致須面臨重罪之追訴，考量他犯後坦承犯行，知所悔悟，目前已以25萬元作為賠償，取得女童家屬的諒解，依犯強制猥褻罪判處有期徒刑2年，另因女童家屬同意給予緩刑機會，顏翁再獲緩刑5年，但期間付保護管束，並須支付公庫10萬元。

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