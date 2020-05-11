甜蜜交纏台大EMBA女！戰遍北中南星級酒店　人夫被抓秒撇：都是她…正宮氣炸

▲張姓男子出軌青梅竹馬，正宮抓包後，他竟將責任全推給小三，讓小三須賠償正宮40萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／基隆報導

張姓男子與認識近30年的青梅竹馬大搞外遇，趁著妻子帶小孩到日本玩時，2人遊遍台灣各大景點，還在飯店裡激情交纏，更多次已出差為由到摩鐵狂啪。直到某天2人被張妻友人撞見，經張妻質問後，張男才坦承外遇。法院審理後，判小三須賠償正宮40萬元。

判決書指出，張男與妻子婚後育有兩名子女，而陳女則是台大EMBA畢業，但2人2016年7月間卻趁著張妻帶孩子到日本玩時，一同出遊還投宿在台南遠東飯店及溪頭妖怪村，並發生關係。事後，張男更經常以出差為由，與陳女相約摩鐵嘿咻。

直到某天，被張妻友人撞見2人姦情，經張妻質問下，張男才坦承外遇，並且也將2人的床事一一說出，讓張妻一聽大為崩潰，氣得對陳女提告求償。

法院審理期間，張妻也提出錄音檔證明張男坦承姦情，但陳女卻矢口否認，還表示張男的說詞不實，依照錄音內容，張男是被誘導才說出有與她發生關係，且張男又與張妻是配偶，明顯有所偏頗，因此拒絕賠償。

不過，張男事後出面證稱，自己與陳女認識20多年，而陳女明知道他已婚，還是與他發生關係。另外，張男還主動拿出LINE的對話截圖證明自己所述是事實。法官審理後採信張男說法，認定陳女犯行，判她須賠償張妻40萬元。全案確定。

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