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精心設計面試騙局？涉猥褻家政婦　「社運名醫」柳林瑋出庭：都說清楚了

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▲▼「社運名醫」柳林瑋。（圖／記者孫于珊攝）

▲「社運醫師」柳林瑋被控強制猥褻3女，迄今仍否認犯行。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

擁有太陽花「社運醫師」封號的柳林瑋，是獨立媒體沃草發起人，曾發起公民1985聯盟，因被指控數次邀約想找工作的女子單獨見面，然後強抱、索吻，甚至伸淫手摸女子下體，被依強制猥褻罪起訴。台北地院21日上午傳喚柳及其中一名被害女子出庭，柳庭後不願透露開庭內容，僅強調一切指控並非事實。

一名林姓女子2017年5月間在臉書以《這是一場華麗優雅的誘騙》為題，PO文敘述自己與柳在一場校園演講中相識的血淚經過，指控柳以介紹工作為由相約見面，不料柳在車內提及因集資的事讓他壓力大，想討抱抱，隨後竟對她摟抱、強吻。

柳的「腥」聞爆發後，其他被害女子一一浮出水面。其中一名想找工作的女子小美（化名）也稱，當時柳說要給她一個「家政婦」的工作，讓她到家裡幫忙打掃，當作打工，不料小美去柳家後，柳突然說身體不舒服，就趴在地上要她幫忙按摩，小美很聽話地馬上蹲下去幫柳按摩腰背，但此時柳突然翻身，一把抓住小美，並把她壓制在地上強吻，還撫摸其下體，讓她嚇地使盡全力掙脫推開柳，柳才停止。甚至有被害女子特地從美國回台作證指控柳就是一匹狼！

今再度開庭，歷經1個多小時的不公開審理，柳庭後面對鏡頭僅表示，他已跟法院講好、講清楚了，對於相關的指控不是事實，將會配合法院審理。對於詳細開庭情況則不願回應，隨即大步離開法院。

▼受害林姓女子PO文指控柳利用她的脆弱、崇拜與信任，撥弄她的感情，揭穿柳假面試真猥褻的惡劣行徑。（圖／翻攝自林女臉書）

▲▼受害女子指控「社運名醫」柳林瑋猥褻強吻。（圖／翻攝自林女臉書）

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