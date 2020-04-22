手伸進去解內衣…U2看電影摸女友胸挨告　法官判無罪：性觀念誤會

▲女友主動約柳男到U2看電影，過程中柳男想更進一步肢體接觸，女友並無抗拒僅雙手抱胸，令柳男誤以為女友只是緊張而繼續觸摸。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名柳姓男子與19歲女友約會看電影時，柳男覺得天時地利人和，便伸手往女友衣服裡面摸她胸，女友當下沒抗拒，但事後卻提告強制猥褻，令柳男大喊冤。台北地院認為，2人對於性觀念有落差才產生誤會，且女友有反抗的證據不足，因此判柳男無罪。可上訴。

起訴指出，柳男與女友是高中好友，2018年7月3日晚上11點左右，與女友到「U2電影館」看電影，柳男利用與女友並坐的機會，將左手搭於女友肩上，並試圖以左手觸摸女友胸部，女友以手阻擋後，柳男又試圖扯下女友褲頭，女友立即以手拉住褲頭並阻擋柳男的手，但柳男仍伸進女友衣服裡摸胸侵犯，更將女友的上衣及內衣脫去，繼續撫摸其胸部。

柳男雖承認有「脫衣摸胸」，但否認犯行，辯稱他沒有違反女友意願，過程中他都有詢問女友是否不舒服、要不要起身，但女友都說不用，且是女友自己起身，雙手往上舉，讓他脫掉女友的白色外衣，而在他剛觸摸到女友時，女友都沒有任何反應，他才以為可以繼續。

柳男的辯護律師也說，當天是女友主動約柳男出去，2人有牽手，或多或少會讓柳男產生可以建立親密關係的印象，且青少年很清楚「U2電影院」是非常私密的聚會地方，甚至在看電影時，女友把頭靠在柳男肩膀，柳男有進一步動作時，女友也沒明確拒絕，柳男才誤以為可以摸胸等行為。

▲女友案發後並無對柳男反感，法官認為雙方因性觀念的落差而產生誤會，因此判柳男無罪。（示意圖／123RF）

法官勘驗2人的對話紀錄，發現邀約對話過程中，有「寶貝快點」、「馬上出門寶貝」、「我到了寶貝」等親暱用語，且在電影院包廂內，女友長達1 個多小時與柳男獨處，都沒有逃跑，事後還有繼續與男友通訊對話，內容都沒表現出反感。

女友也自陳，柳男摸她胸部時，她很緊張，沒有講話，只有柳男在拉她褲子時有阻擋外，其他時間都沒有說「不要碰我」，柳男解開她的內衣扣子時，她也沒有拒絕，還說如果她的手不抬起來，柳男是沒有辦法脫衣服的，此外也說到，她明確表示不要後，柳男就沒有再繼續了等語。

法官認為，男女交往過程中，本有一定的曖昧模糊空間，無所謂標準的親密或交往模式可言，尤其在交往初期，關於親密關係的方式、態樣，雙方對於性觀念的開放程度，均有待漸進的探索、磨合，此時可能因雙方性觀念的落差而產生若干誤會。

因此法官審酌案發前2人有牽手、搭肩、頭靠肩膀等親暱動作，柳男可能誤以為女友有意「更進一步」而觸摸其胸部，且於觸摸過程中，女友均未明確表達拒絕之意，檢方所提事證不足，判柳男無罪。

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