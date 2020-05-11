激烈壞壞500次↑！他逐次紀錄感受：吸吾下、射內　正宮見「3本激情筆記」崩潰

▲男子外遇，與小三狂啪500多次，還逐次紀錄感受，正宮崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿宏（化名）與妻子小乃（化名）結婚多年，但他卻不甘於現況，婚後散盡積蓄，還不斷外遇、買春，更在7年內與小三嘿咻了超過500次，且每次都會用筆記本記錄過程，光是性愛日記就寫滿了3本筆記本。小乃事後崩潰訴請離婚，並提出求償，而法官也判准，另也判阿宏須賠償小乃20萬元。

根據判決，小乃提告主張，她與阿宏1980年年初結婚，育有2名子女，但阿宏婚後卻散盡了她的積蓄，且外遇、買春不斷，對婚姻毫無忠誠，更在2011年起至2018年與小三小凡（化名）在外嘿咻，次數超過500次，最後是因為她發現阿宏的筆記本內容提及，「第一次性交」、「開房日期，開房257次」、「性交410次」，才知道2人姦情，氣得提告求償。

然而，阿宏卻辯稱，與小乃婚後感情和睦，但因小乃疑心病重，還曾迫使他簽下借據來控制他的經濟，而他為了維持家庭和諧才簽名，而他與小凡只是普通朋友，並沒有發生任何關係，至於手寫的筆記，只是他看了A片、色情小說等，透過幻想隨手記下的，並不足以證明他有外遇。

法官審理時，小乃提出阿宏所寫的三本性愛日記，及阿宏曾為外遇道歉的錄音檔，而筆記內容詳細記載了與小凡嘿咻的時間、地點、次數及過程、方式與感受，至少300多次，赴汽車旅館開房間也超過200次，而法官透過內容也發現，阿宏多以，「入下、內、雙指」、「口下」、「吸吾下、射內」、「出肚上、左入、OK」、「右入半吸吾下」。

起初，法官認為，阿宏的筆記內容並無明確記載嘿咻對象就是小凡，因此筆記並不足以證明2人通姦，但筆記上又另有記載「2012年11月1日小凡生日、2012年12月10日月事來」等，但這也僅能證明2人關係親密，無法證明2人有發生性行為。

不過，法官又再發現，筆記本上記載，「2011年9月26日小乃婆婆過世、2012年5月2日其女兒研所備取，心情不佳、2012年9月3日去台南買鑽戒...等」，法官以此認為，依照常情，若不是有一定交情，阿宏應不會如此關心小乃，還將小乃家人狀況及2人互動記錄下來，勘認2人互動已明顯超越普通朋友的社交範圍，而有不正常交往。

另外，若沒有通姦一事，阿宏也不會在小乃與他攤牌後，向家人表歉意及後悔，並表明有誠意處理等，法官最後判准離婚，阿宏也必須賠償小乃20萬元。全案可上訴。

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