顧立雄任行政院副院長呼聲最高　「520會看到你？」還少一通電話

▲顧立雄2018年12月間曾婉拒蘇貞昌邀請接任副閣揆。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文8日宣布行政院長蘇貞昌續任，正式啟動520後的人事布局，外界猜測，目前最有可能接任行政院副院長的人選，是金管會主委顧立雄。不過，立委賴士葆昨日（11）在財委會質詢時，曾詢問「520還會看到你嗎？」顧立雄則回答，「我目前還沒有接到電話」。

雖然蘇貞昌確定續任閣揆，但因為6月6日有高雄市長韓國瑜罷免投票一事，副閣揆人選至今仍未選定，外傳假如罷免通過，現任行政院副院長陳其邁有望參加高雄市長補選。另外，傳聞財經四部會也將有所變動，金管會主委顧立雄被認為是最現階段最有可能接任行政院副院長的人選，政務委員龔明鑫轉任國發會主委的可能性也不低。

不過，龔明鑫對此並未正面回應，昨日（11）僅表示這個問題不是他能回答的。而立委賴士葆同日在財委會質詢時，曾詢問顧立雄「520還會看到你嗎」，顧則回答，這個階段是由總統和閣揆決定，他目前還沒有接到電話，至於會不會想換工作，「若有機會回到民間，也是一件令人高興的事情。」

其實，在2018年12月間前行政院長賴清德提出請辭，當時各界猜測應該是蘇貞昌回鍋接任，據傳蘇曾詢問顧立雄是否願意擔任副閣揆，但受到婉拒。今年520人事布局顧立雄再次成為副閣揆的熱門人選之一，究竟結果如何，仍有待「確定名單」出爐才能揭曉。