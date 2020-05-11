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快訊／「遵從中央指示」新北自己審！　侯友宜今發萬元紓困、420人可領

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▲▼侯友宜視察三重區公所申請紓困貸款。（圖／記者宋良益攝）

▲侯友宜。（圖／記者宋良益攝）

政治中心／新北報導

擴大紓困因中央與地方前置作業溝通未明，導致基層抱怨連連，行政院長蘇貞昌也向國人道歉，並表示審核資料的部分「中央審核，地方免責」，隨後引發衛福部抱怨新北市將資料往中央送的「甩鍋大戰」，強調應該由地方審理。對此，新北市長侯友宜表示，昨日已經決定新北市會拿回來自己審查，同時今天也會開始發放1萬元紓困金給已經通過審查的民眾，第一批通過者約有420位。

新北市政府內情官員11日強調，如果衛福部要求新北市收回送審資料，新北市府就會去拿回來，但到底該怎麼樣做，請中央講清楚，「行政院長蘇貞昌跟衛福部官員的說法要一致」，不然地方真的不知道該怎麼做事。

新北市在8日將通過初審的萬份紓困案件送至衛福部，希望透過中央系統快速審核後發錢給民眾。不料，衛生福利部社會救助及社工司長楊錦青卻對媒體說，「不懂為什麼新北市政府要把資料都送到衛福部，其他縣市別學錯誤示範」。

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

侯友宜11日早上九點赴土城區公所視察，關心急難紓困金發放情形，對於辛苦審核資料的同仁表達感謝；他表示，今天在土城區準備發放19個市民的急難紓困金，更重要的是，「我們新北市在大家的通力合作，今天大概會發出420個急難紓困金，我們希望用越快的速度、越完整負責任的態度，來面對這些急難」。

對於中央與地方陷入因業務分工造成互相指責，新北市政府9日也提出3點意見強調，第一、中央做政策決定前必須更加嚴謹。第二、各部會與院的溝通必須明確，規則確認後再對外發布。第三、中央系統開發與準備工作必須落實，讓第一線同仁有所依循。

針對外界質疑新北市將申請書甩鍋送給中央審核，新北市政府強調說明，市長侯友宜的立場從一開始都是「從寬、從速、從簡，寧可多發，不要漏發」，蘇貞昌也特別指示「快速收件、中央審核、基層免責」，基於這三個原則，新北市經過初審之後，送了9千301件到衛福部。在此之前收了1萬2千多件，淘汰了近三分之一之後，才送去衛福部。

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

不過，衛福部10日晚間卻表示，連續兩天已完成6095件資料鍵入工作，呼籲新北市儘速核定，同時還透過新聞稿指出，對於新北市來電表示要「尊重中央指示」、收回自審，本部針對侯友宜明快的決定謹表謝意，基於尊重地方、回歸常軌，希望新北市盡速核定，不要辜負了本部上百名員工及志工犧牲假日，全力協助的美意。

另外，衛福部次長何啟功11日上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會也表示，目前已審查6千多件，他認為，來來回回可能會浪費更多時間。換言之，如果寄回新北市政府審查，程序重複，浪費時間更多。

對於衛福部昨晚發新聞感謝新北市收回審查後，又出現把審查中的資料送回新北會浪費時間的說法，新北市官員11日一頭霧水地表示，新北市一直都要自己審核，侯友宜也說要扛責任了，結果蘇貞昌跳出來說要中央審核，但當新北遵從指示送給中央，疫情中心指揮官陳時中又說這是誤會，應該是地方審理。

新北市官員還說，遵從陳時中的指示，表達善意說會拿回來，可是昨天晚上衞福部還特別發稿，現在次長又說不要送回，中央到底想要地方怎麼做，請說清楚，地方基層人員真的很辛苦，中央的說法不一致，地方很難做事。

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