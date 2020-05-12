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領先21縣市解禁了！「全台第一個」縣長霸氣宣布：5/13起解除口罩限令

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▲▼領先21縣市解禁了！「全台第一個」縣長霸氣宣布：5/13起解除口罩限令。（圖／澎湖縣政府）

▲領先21縣市「全台第一個」縣長霸氣宣布：5/13起解除口罩禁令。（圖／澎湖縣政府，下同）

記者許力方／綜合報導

台灣連續29天無本土新增案例，中央流行疫情指揮中心11日並宣布連續4天「+0」，澎湖縣長賴峰偉在縣務會議上宣布，5月13日起解除戶外戴口罩規定，但人潮聚集處、搭乘大眾運輸等仍應配戴口罩，並放寬集會人數上限至室內100人、戶外500人。

澎湖縣政府指出，針對八大行業的營業標準，依舊配合指揮中心「防疫新生活運動」指引，將要求業者在符合實名制、量體溫、社交距離、消防安全檢查及建築物公共安全檢查，合格的情況下，便准許營業。

▲▼領先21縣市解禁了！「全台第一個」縣長霸氣宣布：5/13起解除口罩限令。（圖／澎湖縣政府）

賴峰偉表示，疫情趨緩，台灣已連續29天無本土案例，社區感染風險已大幅降低，因此宣布13日起「解除澎湖實施戶外戴口罩」的規定，但仍必須配合中央規定的社交距離，且在人潮擁擠場所、搭乘大眾交通運輸、交通船、遊艇時仍要戴口罩

賴峰偉說，之前為降低群聚感染風險，縣府提高防疫標準，3月起將集會活動人數訂為室內30人、戶外50人以下，到了4月確診數下降，縣府再度放寬為室內60人、戶外120人以下，13日起將比照中央標準，調整為室內100人、戶外500人以下。

賴峰偉說，今年澎湖歷經大陸配偶返澎潮、海外歸國潮、土耳其旅遊團、15名敦睦艦隊等事件後，逐一化解危機，烏雲散去，陽光嶄露，下半年防疫之餘，縣府將全力以赴，恢復澎湖經濟活力，讓每個人都能雨露均霑。

▲▼領先21縣市解禁了！「全台第一個」縣長霸氣宣布：5/13起解除口罩限令。（圖／澎湖縣政府）

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