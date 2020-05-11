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銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

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▲▼立法院財政委員會,金管會主委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

銀髮族買投資型保單爭議事件頻傳，立委吳秉叡今（11）日表示，70歲以上長者購買投資型保單並不適合，是否要下修年齡門檻避免踩雷，金管會主委顧立雄對此指出，高齡者買投資型保單要錄音、錄影，正研議下修年齡門檻至65歲。

立委吳秉叡今天在立法院財委會上質詢時表示，部分長者因聽信理專的話，投保投資型保單，因此繳了高額保費，詢問是否要強化相關投保機制，避免年長者踩雷。

金管會主委顧立雄呼籲，針對70歲以上的保戶，有些商品確實不適合販賣，保險業務員要做好KYC（Know Your Customer）、KYP（Know Your Customer），目前研擬是否要下修年齡至65歲。

顧立雄指出，這部分一旦投資虧損，就需拿本金去補，為了維持保單帳戶價值，隨著年紀費用大幅提升，要補的費用更高，而保險業務員沒說清楚，「我們很關注這件事」。

金管會2019年要求保險業對高齡客戶銷售投資型保單，過程都需錄音等方式保留紀錄，今年1月再度擴大範圍，只要含有解約金的保險商品也要錄音、錄影，且清楚交代資金來源，並由適當的單位或主管人員進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易的適當性。

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