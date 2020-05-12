400面挺韓公車站牌廣告「金主」曝光！　女房仲群組集資瞬間搶光

▲挺韓民眾在廣告上大方秀出正面照。（圖／東森新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市罷韓投票將在6月6日舉行，不過，本月初陸續有高雄市民在各公車站發現「實名刊登」的挺韓廣告，數量多達400面。幕後發起人雷郁媚日前現身說明，她是一名房屋仲介，因為不滿罷韓團體的強勢宣傳，加上資金不足，決定採用合法且便宜的柔性支持，讓支持者認購挺韓的公車站牌廣告，結果消息一公開，很快就被搶購一空。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」1日分享4張照片，在高雄市錦田路口、中山一路口、復興路口、七賢一路等地的公車站牌，均貼有市民「實名」力挺的紫色文宣，上頭寫著「堅持改革，我支持清廉好市長韓國瑜」。消息傳出後在網路上引發熱議，有網友認為此舉相當有創意，「照片一條街，新觀光策略」；也有不少人指出，這樣的挺韓文宣「根本催票廣告」，應該查一查錢是從哪裡來的。

▲廣告是以「實名」刊登。

對於外界的質疑，號召支持者署名力挺的鋼鐵韓家軍雷郁媚，日前向《中國時報》證實她就是發起人；原來，她是一名房屋仲介，大選過後低調度日是擔心觸怒罷韓團體，沒想到對方的宣傳越來越強勢，因此決定和其他挺韓朋友發起柔性支持，考量到資金不足等問題，最後選擇刊登最便宜的公車站牌廣告，沒想到在群組公開這個消息之後，400面廣告很快就被大家認購一空，參與者不僅大方秀出個人照或全家福，也願意真實署名力挺韓國瑜的政績，況且這些都是和廣告商簽約的合法廣告，與罷韓團體不同。

而面對來自各界挺韓、罷韓的聲浪，韓國瑜本人似乎不受影響，近日仍持續勤跑基層、關心疫情。高雄市政府昨日（11日）召開「第一級第20次應變指揮中心會議」，宣布將從6月1日起全面開放公部門室外場域，後續也會視疫情狀況，漸進式開放公眾場所限制；而市府在罷韓投票日前5天鬆綁，「結果」如何，仍有待高雄市民們在6月6日做出決定。

▼韓國瑜選後專心市政。（圖／記者洪正達攝）