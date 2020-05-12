紓困「六不管」最弱勢族群程序最複雜　劉寶傑罵爆：推去午門問斬！

▲劉寶傑罵爆，設計紓困方案的政務委員應該推去午門問斬。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台灣在疫情降溫的紓困階段，設計了史上最複雜的申請程序，造到民眾罵爆是「紓困之亂」，對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑罵爆，設計這次紓困方案的行政院政務委員，應該「拖去午門問斬」。不過資深媒體人陳東豪也解釋，這次紓困得族群是政府六不管對象，所以在執行上確實有其困難之處。

▲陳東豪指出，這一批紓困的對象是政府的六不管地帶。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



資深媒體人陳東豪在節目中替蘇貞昌內閣緩頰，這次衛福部負責的紓困對象，是政府的「六不管」族群，不是軍公教、不是農民、不是漁民、不是勞保、甚至連繳稅都沒有，所以可能連用所得稅去查這些人在哪裡，可能都有困難。

陳東豪進一步解釋，同一時間推出的其他1萬元紓困方案，農委會的問題少很多，因為農委會的實施方式是免申請99萬農民直接發放，另外還有14萬沒有加入農會的契作農民，這一批農民則需要申請才能發放1萬元。

主持人劉寶傑指出，台灣這一次的紓困真的很不得了，沒有因為「別人領到、我沒領到，所以我很不爽」這次台灣沒有這種聲音，但是知道這裡面的內容，才知道這很荒謬！

劉寶傑接著說，那是最弱勢的族群，有可能是知識水平是最低的、社會資源是最弱的、甚至能力可能也是最差的，結果要求準備身分證、印章、戶口名簿、存款證明、匯款帳戶、國民年金繳納證明或勞保加退證明，「這還不打緊，最可怕是這個（公式）」。

▲劉寶傑認為，即使他數學還不錯，但是看到這公式都頭皮發麻，何況是最弱勢的族群。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑直言，「我覺得我也算念大學，我的數學也不錯喔，我的數學其實還不錯喔，我看到這個我頭都發麻了！是誰搞這種東西出來啊！」

陳東豪回應，「政務委員」。

劉寶傑痛罵，「哪一個政務委員！哪一個政務委員！他應該推去午門問斬啊！」

▲陳東豪解釋，這一類的紓困對象，確實有其兩難之處，所以也讓政府在執行的時候很容易失分。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

陳東豪進一步解釋，這一類的申請出困對象，主要為國保或健保第六類，也就是屬於六不管地帶，甚至衛福部可能也不會有這些人的個人資料，所以有其兩難之處，「如果這些人不來申請，政府不會知道你是誰」，政府在其他職業紓困如計程車等都沒出事，卻在這一件事情出事，這件事情很容易失分就在這個地方。

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