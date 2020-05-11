補教名師劉毅「開除女特助」變更設立人　被控偽文以「切結書慣例」爭清白

記者孫于珊／台北報導

英文補教名師劉毅（本名劉曉山），被控指示紀姓女特助偽造前特助的簽名，變更補習班共同設立人，涉犯偽造私文書罪。台北地院11日下午開庭，整理爭執事項，劉皆否認犯行，其律師也強調補習班有簽切結書的慣例，持續做無罪答辯；另外，劉、紀2人也將互傳為證人，以證明自身清白。

▲英文補教名師劉毅涉犯偽造文書罪11日出庭，聲請傳喚證人證明，補習班簽切結書就可辦理共同設立人變更的慣例。（圖／記者孫于珊攝）

劉毅日前出庭就連喊3次「非常冤枉」，強調補習班都有先簽切結書，包括可更換設立人、設立人印章也可使用等，均經過授權，一切都是循往例。

劉毅今在庭上表示，相關文件都是當時請紀特助負責處理，至於蓋章部分則是其他補習班人員蓋印；劉毅的律師也說，身為補習班負責人的劉毅收到變更設立人通知後，才指示下面的人照以往方式處理，只是給一個方向，並請求聲請紀特助等4名證人，證明補習班簽切結書就可辦理共同設立人變更的慣例。

紀特助也同樣否認犯罪，其律師先前出庭主張，所有補習班的設立人都是單純掛名，並非實際負責人，無論設立人如何變更，都不影響教育局等主管機關管理的正確性。

紀特助今在庭上表示，文件是她去下載教育局的制式檔案製成，用來辦理申請變更共同設立人，但她沒看過文件上的印章，誰蓋的也不知道。其律師也替她做無罪答辯，並聲請傳喚劉毅等3名證人，以證明紀沒有犯行。

起訴指出，劉毅從2010年10月10日起，聘僱李女擔任個人特助，負責辦理劉毅交代事務，另須管理「劉毅英文」旗下4間補習班，並擔任其中3間補習班的設立人與共同設立人。

然而2018年3月，劉毅把李女開除，李女因此於4月委請律師發函通知劉毅給付資遣費，並表示不能再使用她的名義擔任設立人，劉竟指示另名紀姓特助，在未經李女授權下，偽蓋李女用印、簽名，向教育局申請變更補習班設立人，李女接獲教育局公文後，事情才曝光，決定對劉、紀2人提告。

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