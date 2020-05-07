開車與女騎士碰撞！前北市議員搬出「聖嚴法師」…雙方無條件和解

記者孫于珊／台北報導

曾任台北市議員的知名律師魏憶龍，開車行經愛國東路巷弄時，和一名女騎士發生碰撞，事後女騎士求償2萬多元，但魏拒賠，雙方賠償金談不攏，無法和解，魏因此被依過失傷害罪起訴。台北地院7日上午開庭，雙方已在開庭前達成「無條件和解」。魏庭後表示，他按照聖嚴法師的原則，「面對、處理、接受、放下」，讓事情畫下完美句點。

▲魏憶龍與女騎士發生車禍挨告過失傷害罪，7日雙方已無條件達成和解。（圖／記者孫于珊攝）

魏憶龍曾任八里雙屍命案（媽媽嘴）死者家屬的告訴代理人，今受訪時，他拿出玩具車模擬當時的情形，表示他行經路口時，有往左觀看注意，並有減速，但他已開到行人穿越道時，女騎士才從右邊出現，碰撞到他車子的右後部分，「我怎麼可能轉180度看到後方......」，過失是指「應注意，能注意，而不注意」，但他強調他根本「無法注意」。

魏憶龍還說，人世間的一切都有因果關係，他曾受教於一位已去世的大師「聖嚴法師」，學到人生遇到一切事情，要面對它、處理它、接受它，最後能夠放下它，而他也按照這個原則處理這起事件，最後很高興事情能圓滿落幕。

▲魏憶龍受訪強調，遇到事情要面對它、處理它、接受它，最後放下它。（圖／記者孫于珊攝）

起訴指出，2019年6月29日下午，魏憶龍開車從金華路巷弄穿越愛國東路，就在車子即將過完路口時，女騎士擦撞到魏車的右後車尾，女騎士因此人車倒地受傷（腦震盪、右膝破皮流血），魏當場報警協助就醫。

事故鑑定認為，當時魏行駛在巷弄，應禮讓幹道車行，且巷口有閃紅燈標誌，但魏卻沒有先暫停確認左右無來車再起步，要負較高的肇事責任。但魏認為對方求償金過高，自己的愛車也有受損，車禍原因不單純只有他有過失，因此調解失敗遭起訴。

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