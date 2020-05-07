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拚會考／國文7類拿高分考題　歷年寫作屬「自身經驗」補教師建議這樣寫

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲國中會考國文科考試時間為16日下午第一堂。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中教育會考將於16日、17日登場，國文科是五大考科裡超額比序的第一順位。吳限定律補習班國文科老師曾正針對選擇題必考題型的準備方式，他提出7大類型國文科考題，並指出，國文科最重要的準備方式，就是了解每一個字的意義、詞性，每一句的作用、修辭，每一段的大意、主旨，以及每一篇課文的背景，作者寫作目的、心情等，掌握好幾項重點，國文科不難拿高分。

曾正說明，國文科考題基本上包含，基礎形音義、成語題型、句型修辭、文意分析、白話閱讀、文言閱讀，以及文化常識。對於「基礎形音義」，曾正指出，考前要快速翻閱國文課文注釋及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助。「成語題型」則大多為課文相關成語或是日常生活中常用成語，過於冷僻的成語較不會成為命題，注意近年來成語考題不斷重複，考古題熟悉會如虎添翼。

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曾正針對「句型修辭」類題型說明，出題頻率穩定，「修辭格判斷」皆有給出明確的定義、清楚的例句，不用死背繁瑣或各出版社定義不同的修辭名詞，藉著題目給予的說明指示，冷靜判斷選項中相似的語句即可。敘事句、有無句、判斷句、表態句，「四大句型結構」考前亦要熟習。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師建議考生，歷年寫作題目多屬「自己的經驗與成長」，考生應確立題目、掌握寫作步驟，充實作品的內容，精確的表達自己的思想。（圖／記者林敬旻攝）

至於「文意分析」，曾正認為，學生必須深入體悟作品意蘊，根據上下文意，結合美學鑑賞，選出正確且最具文學美感的詞語。「白話閱讀」的評量重點在於對文章「擷取資訊」、「解讀資訊」及「思考判斷」的能力。「文言閱讀」是要掌握文言文與白話文的差異，理解文言詞語具有一詞多義的特性、分辨文言文中常用的實詞與虛詞，認識文言文中簡單的省略句及基本句式。「文化常識」則可翻閱國中六冊語文常識，瀏覽重要的對聯格律、題辭判讀、書信柬帖格式。

對於寫作測驗，曾正也提點考生，往年會考作文題目包括，102年抒發成長歷程〈在成長中逐漸明白的一件事〉、102年試辦會考以自身經驗論述的〈來不及〉、103年具體描述對己身期許為的〈面對未來，我應該具備的能力〉104年偏向抒情感受的〈來不及〉、105年反思自身經驗想法的〈從陌生到熟悉〉、108年思考高齡化社會的相關議題的〈青銀共居〉，總而言之，題目的種類圍繞在「自己的經驗與成長」，應確立題目、掌握寫作步驟，充實作品的內容，精確的表達自己的思想。無論類型為何，應把握共同的寫作綱領，按部就班撰文。
 

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