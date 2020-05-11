元祖大少東離婚控前妻冒名盜領610萬　前妻判刑8月定讞

▲元祖大少東前妻藍婉綺盜領案，判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

元祖食品大少東張乙濤2016年離婚後，3個子女監護權歸給前妻藍婉綺，張男控告藍女取走他的存摺、印鑑章，冒名盜領610萬元存款，一審判藍女竊盜無罪、偽造文書判刑10月，二審仍認定藍女犯偽造文書罪，但改判8月，並宣告緩刑2年。全案再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

2人於2006年結婚，10年婚姻內共育有3名子女，台北地院於2016年3月間判准離婚，但藍婉綺於2013年11月12日返回2人在台北市的住處，拿走張男2本存摺和印鑑章，並冒用張男名義，臨櫃盜領610萬元存款，直接匯進自己的帳戶。張男不滿，控告藍女竊盜、偽造文書等罪嫌，藍女遭提起公訴。

一審法院審理時，藍女否認犯案，辯稱提款密碼乃張男主動告知，並承諾給予家用，允許她隨時回來拿取存摺、印章。一審法院認定竊盜無罪，但藍女確實冒用張男身分領款，成立偽造文書罪，判刑10月、緩刑2年。

案件上訴二審，高等法院審理時，藍女仍否認犯案，辯稱自己僅是提領張男先前承諾的家用款項。但高院仍維持一審認定，竊盜無罪、偽造文書有罪，考量藍女犯後態度，高院改判有期徒刑8月，但宣告緩刑2年，緩刑期間內須服義務勞務60小時。全案再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

以麻糬起家的元祖食品公司，由張寶鄰、張秀琬夫妻共同創辦，但2人分手後，事業也分家，唯一的連結就是2個兒子。而元祖食品近年來轉戰大陸市場，大哥張乙濤在大陸發展的風生水起，不料婚姻觸礁，與前妻藍女間鬧出不少官司。至於另名元祖少東張劭緯的婚姻也有狀況，他的妻子安晨妤也被拍到，與兒子的教練有親密肢體接觸；另外也傳出丈夫家暴、偷吃等事件，雙方間目前也在打離婚官司。