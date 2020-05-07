被爆染病墮胎遭網酸「鮑鮑換包包」　亞洲波神大受傷：已不信任對方人品！

▲「亞洲波神」巧巧告周刊記者妨害名譽，7日出庭表示，報導內容害她被網友酸「鮑鮑換包包」，工作、生活等都受到極大影響。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

擁有G奶好身材、被封為「亞洲波神」的巧巧（後改為王騴之），4年前被周刊爆出她「染病墮胎」等負面報導，但巧巧認為報導不實，怒告周刊記者妨害名譽。台北地院7日下午開庭，周刊記者強調一切都有經查證，但巧巧則說她因此被網友酸「鮑鮑換包包」，工作、生活等也都受到極大影響。

巧巧在庭上表示，她發現自己懷孕後，告知男友，但男友得知後卻不開心，消失了3個月，並對她揚言，若不把小孩拿掉就不要見面，也不可能在一起，因此認為周刊寫的求歡次數、巫山雲雨等部分不是事實。

巧巧繼續說，周刊在刊印前，並未聯繫她，等刊印完後，才向她求證，認為記者只是在「自保」罷了，強調錄音內容不能當證據；另外她也說，她不願做平衡報導，因為她自2010年到2015年上過許多媒體，知道媒體運作，怕被加油添醋，造成二次傷害，「我已不信任對方人品！」「不信任對方會為我抱不平寫平衡報導」。

巧巧還說，報導出來後，很多人問她是否真的染性病，還有網友留言「鮑鮑換包包」（鮑暗指女性私密處）等語，甚至原來的經紀人都以廠商說她形象不好為由，解除合作關係，已影響她的私生活及交友圈；巧巧說，當時她根本不想讓這件事曝光，但若周刊記者執意要寫，應寫她被渣男拋棄、流產，非豪門夢碎，更不應寫她「狂嘿咻、不顧小孩、染病」等詞句，至少是對她最小傷害，還能得到一些女性同情。

▲巧巧面對鏡頭不願多作回應，甚至拔腿狂奔。（圖／記者孫于珊攝）

周刊記者則說，周刊最後有寫到，巧巧痛罵前男友是「賤男」一事，她對此淚崩坦言：「我真的很想要這個小孩。」但對於和前男友之間的往事，她則是不願再追究，表示雙方已經是好朋友，之前的事就算了。記者強調，一切都有查證，「不然這一段怎麼寫出來的？」且報導內容沒有惡意，也沒有幸災樂禍的情緒。記者的委任律師也替其辯護說，內容都是經查證過後而出刊，並非捏造杜撰，請法官予以無罪。

法官對於此案似乎也很兩難，法官直言，巧巧是公眾人物，一方面要考量新聞自由，另一方面則又涉及私德問題，並於庭末諭知5月29日下午宣判。

周刊爆出巧巧2015年10月忍受小開男友劈腿，對方甚至天天求歡，害她因此染病哭著墮胎，但事後她有出面澄清，表示並非墮胎，而是羊水破了胎死腹中，也強調是胎盤感染，並非性病，一切都是遭前經紀人抹黑。

►被網友形容是「最怕停產」的保養品！

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