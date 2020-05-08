幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

▲李新生前女友郭新政和當鋪業者聯手偽造珠寶典當證明都已遭判刑定讞。（圖為資料照／記者洪靖宜攝）

記者劉昌松／台北報導

已故台北市議員李新生前女友郭新政，因多年前捲入珠寶詐騙珠寶案，找經營當鋪的潘姓老闆製作假的珠寶典當紀錄，郭女、潘男被依偽造文書罪各判刑4月、3月確定，但潘男在審理過程中，為了影響法官心證，持續以證人身分謊稱郭女確實有要典當珠寶，又因此吃上偽證罪官司，被台北地院再判徒刑2月。可上訴。

李新在2017年9月28日墜樓身亡後1年，生前女友郭新政在臉書開設粉絲專業，用一系列類戲劇影片《誰摔死了李新》，鋪陳李新墜樓真相，聲稱李新和她自己從2014年的一場珠寶借貸案開始，遭人聯手欺負，希望訴諸社會與論討公道。

▲郭新政曾開設臉書粉專試圖證明2人因珠寶借貸案遭人聯手欺負。（圖為資料照／翻攝《誰摔死了李新》）

但根據高院確定判決，這件珠寶借貸案起因於沈記玉飾小開沈家民，以代為銷售之名，向蕓賞珠寶老闆娘嚴嘉慧詐騙一批上億元珠寶，隨即拿去典當換現金花用，郭新政透過友人得知後，拿6千多萬元代沈贖回其中部分珠寶，再另外借錢給沈。

後來顏嘉慧想拿回珠寶，郭新政才知道手中的珠寶不是沈家民的，但是和顏女對贖回金額談不攏，郭擔心鉅額損失，找了另一名熟識的當鋪業者潘男，假裝珠寶又拿去典當了，可是法院調查確認這批珠寶第2次的典當是假的，依行使業務登載不實文書罪將郭女和潘男判刑。

因為審理過程中，法院為了調查郭新政犯罪嫌疑，曾以證人身分傳喚潘男出庭，潘男卻鉅細靡遺的描述根本不存在的珠寶典當過程，被檢察官發現涉嫌偽證罪，企圖影響法官心證，因此另案將他起訴，並由法院簡易審判後判刑2個月。

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