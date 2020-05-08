　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄第三選區立委參選人郭新政 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲李新生前女友郭新政和當鋪業者聯手偽造珠寶典當證明都已遭判刑定讞。（圖為資料照／記者洪靖宜攝）

記者劉昌松／台北報導

已故台北市議員李新生前女友郭新政，因多年前捲入珠寶詐騙珠寶案，找經營當鋪的潘姓老闆製作假的珠寶典當紀錄，郭女、潘男被依偽造文書罪各判刑4月、3月確定，但潘男在審理過程中，為了影響法官心證，持續以證人身分謊稱郭女確實有要典當珠寶，又因此吃上偽證罪官司，被台北地院再判徒刑2月。可上訴。

李新在2017年9月28日墜樓身亡後1年，生前女友郭新政在臉書開設粉絲專業，用一系列類戲劇影片《誰摔死了李新》，鋪陳李新墜樓真相，聲稱李新和她自己從2014年的一場珠寶借貸案開始，遭人聯手欺負，希望訴諸社會與論討公道。

▲誰摔死了李新第9集。（圖／翻攝臉書誰摔死了李新）

▲郭新政曾開設臉書粉專試圖證明2人因珠寶借貸案遭人聯手欺負。（圖為資料照／翻攝《誰摔死了李新》）

但根據高院確定判決，這件珠寶借貸案起因於沈記玉飾小開沈家民，以代為銷售之名，向蕓賞珠寶老闆娘嚴嘉慧詐騙一批上億元珠寶，隨即拿去典當換現金花用，郭新政透過友人得知後，拿6千多萬元代沈贖回其中部分珠寶，再另外借錢給沈。

後來顏嘉慧想拿回珠寶，郭新政才知道手中的珠寶不是沈家民的，但是和顏女對贖回金額談不攏，郭擔心鉅額損失，找了另一名熟識的當鋪業者潘男，假裝珠寶又拿去典當了，可是法院調查確認這批珠寶第2次的典當是假的，依行使業務登載不實文書罪將郭女和潘男判刑。

因為審理過程中，法院為了調查郭新政犯罪嫌疑，曾以證人身分傳喚潘男出庭，潘男卻鉅細靡遺的描述根本不存在的珠寶典當過程，被檢察官發現涉嫌偽證罪，企圖影響法官心證，因此另案將他起訴，並由法院簡易審判後判刑2個月。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

長沙台商宴請500人+返台機票幫韓國瑜助選　國台辦補助636萬…7人起訴

照顧了50年！腦麻女牙痛呻吟整夜…隔天靜悄悄　開門一看老伴用棉被悶死她

抖音姊妹花靠「美齒貼片」3年狠撈800萬　檢揪密醫內幕...起訴再扣600萬

ET快訊
賴弘國曝「結婚結到差點破產」　曾拿卡任阿嬌刷「一看金額嚇死」
快訊／萬華離奇死亡！　男陳屍自家樓梯間「已腐化」
快訊／北市一日驚傳2無名浮屍　相差34分鐘被發現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

快訊／北市一日驚傳2無名浮屍！相差34分鐘被發現

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

楊蕙如網軍案不認罪！扣押共犯手機要查　辯護律師怒：檢察官欺騙我當事人

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

快訊／北市一日驚傳2無名浮屍！相差34分鐘被發現

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

楊蕙如網軍案不認罪！扣押共犯手機要查　辯護律師怒：檢察官欺騙我當事人

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

中職／首度開放職棒觀眾　1000人觀戰「另類滿場！」

妮琪米娜「渴望特定食物」洩懷孕消息？　「曖昧回答」吊胃口：這世界還沒準備好

中國市場強勁反彈！工業電腦龍頭「研華」4月營收續回溫　月增7.7%　

不斷更新／陳仕朋等到火力支援富邦反超比分　7局富邦7比2統一

中職／小翔超壞！拿餐盒引誘犯罪　明智球迷直接拒絕

刑警3人組大爆《被害者》拍戲內幕！殯儀館等大體解剖4小時

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

不斷更新／蘇緯達二壘安逆轉戰局　6局兄弟2比1樂天

經濟大蕭條以來最高峰！美國4月失業率飆到14.7%　川普掛保證：工作很快會回來

中央擴大急難紓困受理第3天　桃園累計8195人辦理還有5405名額

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

「世界第一大鞋帶廠」百和廠發生大火

載妻出門半路擦撞公車！婦捲車底送醫不治亡

欠3000元遭9人虐死　家屬收關鍵影片

國道內線「龜速93公里」挨罰　車主怒：開車30年沒聽過

欠12萬！債主17年後臉書找人　磨利忍者刀刺穿他心臟

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

女兒遭「私刑」險死！母約談判...殺手突竄出狂砍報復

即／北市一日驚傳2浮屍　差34分被發現

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

國中妹傻傳「高清肉照」還赴約壞壞

更多熱門

相關新聞

花蓮警購西瓜分享孤老　宣導防疫及反詐騙

花蓮警購西瓜分享孤老　宣導防疫及反詐騙

花蓮玉里分局崙天派出所長期深耕原鄉部落，日前所長余明和、警員江世川特地至轄內卓溪鄉古風村崙天及古風文化健康站關懷長者，自掏腰包購買玉里出產之優質大西瓜，讓長者們在炎炎夏日消暑解渴，也利用機會加強宣導反詐騙及新冠肺炎防疫措施，長者們都感受到派出所濃濃的愛心及關懷。

「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

澎恰恰赴北檢告週刊　駁「信用不佳」「企圖輕生」

澎恰恰赴北檢告週刊　駁「信用不佳」「企圖輕生」

公股銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者損失近千萬

公股銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者損失近千萬

超商ATM不斷提款被盯上　他喊冤：我應徵外場

超商ATM不斷提款被盯上　他喊冤：我應徵外場

關鍵字：

李新郭新政當鋪典當珠寶詐騙偽造文書行使業務登載不實文書偽證

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面