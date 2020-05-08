楊蕙如網軍案不認罪！扣押共犯手機要查　辯護律師怒：檢察官欺騙我當事人

記者孫于珊／台北報導

和駐日本大阪辦事處長蘇啟誠自殺案有關的網路霸凌案，牽扯到「卡神」楊蕙如。台北地院8日傳喚楊蕙如及網軍成員蔡福明出庭，進行勘驗程序。偵查影片中，蔡的律師「條件式認罪」，並極力說服檢察官不要扣押蔡的手機，但檢察官不同意，照扣！蔡福明的律師覺得檢察官以「哄騙」方式非法扣押。迄今，楊和蔡都否認犯行。

▲楊蕙如涉犯侮辱公務員及侮辱公署罪，8日下午至台北地院出庭，面對鏡頭都只說謝謝，無其他回應。（圖／記者孫于珊攝）

由於楊蕙如的律師主張檢察官非法扣押蔡福明手機，裡頭的資料不能當證據，因此聲請勘驗。今當庭勘驗檢察官扣押過程的影片，蔡承認文章是他發的，琪琪就是楊蕙如，而律師也是楊介紹的；但當檢察官說要扣押蔡的手機時，律師隨即跳出來表示，若扣押手機，會讓蔡沒辦法工作。

蔡的律師說，當時蔡只是基於「政治感興趣」，因此根據媒體風向及名嘴政論發了一篇文章，確實有情緒性字眼，但字裡行間並無捏造，且原先沒人關注該文章，之後是有心人查到楊蕙如也曾用過該帳號（idcc），要求楊承認文章是她發的，媒體也因此開始大肆渲染，讓蔡造成生活極大壓力；律師還說，蔡無前科，也願意認罪，請求檢方給予緩起訴或處公益捐，要蔡發文道歉也可以，希望事情能到此為止。

儘管蔡的律師極力以「蔡的工作需仰賴手機」為由，希望檢察官不要扣押手機，但檢察官表示，扣押後拿去鑑定完，會「盡快」返還，但若不同意扣押，將會聲請搜索，耗時會更久，最後蔡選擇了同意當場扣押。

▲楊蕙如網軍成員蔡福明在庭上一直頭低低，並以手撐著額頭，撫著雙眼，似乎很累。（圖／記者孫于珊攝）

勘驗完扣押過程影片後，檢察官表示，當時稱聲請搜索耗時更久，只是在「說明」處理上的法律程序，且蔡確實有同意扣押，但蔡方卻採取「反覆」的訴訟策略，檢方予以尊重但深表遺憾。

然而蔡的律師則說，檢察官當時是「哄騙」蔡說「下載完檔案就還你了」，可至今手機仍無法拿回來，不返還的理由也沒說明，蔡已非常害怕，且蔡涉犯的侮辱公務員及侮辱公署罪，是屬6月以下刑期的輕罪，因此對檢方也深表遺憾。

楊的律師也說，是楊方聲請勘驗，蔡方並無反覆，認為檢察官在扣押過程的尾聲，才「補問」蔡的意願，藉此跳過聲請搜索的程序，顯然非法扣押，侵害了蔡的隱私權。

另外，檢察官指出，外交部已回函，說明大阪辦事處可核發民眾護照、簽證等業務，是替中華民國行使公權力，符合《刑法》中認定的「公署」。法官庭末諭知候核辦。

▼蔡福明面對記者提問「手機被扣押有感到委屈嗎」等問題，都不予回應，只是快步離去。（圖／記者孫于珊攝）

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