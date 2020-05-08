拚會考／自然重閱讀、圖表　補教師：多看COVID-19、思覺失調、氯酸酸水

▲國中會考於16日、17日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考自然科於17日上午登場。吳限定律補習班自然老師郁閔建議考生，可多關注時事，如新冠肺炎病毒的分類與特性、台鐵殺警案的思覺失調中神經傳導與腦部構造、消毒用的次氯酸水酸鹼性與解離、消毒酒精濃度與殺菌原理等。並也建議考生，考前最後衝刺，可以放棄「較難」的計算題，加強觀念導正、閱讀題目抓重點能力、熟悉各類實驗以及分析圖表圖形能力。

自然科補教師羅熙說明，自然科涵蓋了理化、生物、地科，出題比率大約為2:1:1，自然科準備的大方向是「觀念和定義」，衝刺階段一定要寫歷屆試題，做試題時，不應只是選出正確答案改答案，重點在於把錯的選項給訂正，才算是真正寫完，「寫得多不如懂」。

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▲補教師建議考生，放棄「較難」的計算題，加強觀念導正、閱讀題目抓重點能力、熟悉各類實驗以及分析圖表圖形能力。（圖／記者林敬旻攝）

羅熙建議，可以熟悉常考的章節與觀念，例如，理化的化學章節（反應、酸鹼鹽、氧化還原…）、力（浮力、壓力）、運動學、功與能、電等；生物的生殖、消化與酵素、植物運輸、心臟循環、生態系、演化等；地科的公轉自轉、潮汐、板塊岩層與地震、氣壓雨天氣等。

羅熙也說，近年來，計算題比例下降，考前最後衝刺，建議可以放棄「較難」的計算題，應加強觀念導正、閱讀題目抓重點能力、熟悉各類實驗以及分析圖表圖形能力。程度較好的同學，建議生物、地科最好全對，將錯2題的額度放在理化難題。

補教師郁閔也建議考生，108課綱強調閱讀素養、打破科目間的壁壘，因此生物可能結合地科、地科結合地理、理化結合生活經驗等，如酵素可以結合反應速率與生物；日月蝕可以結合光線的直線前進與折射、反射；板塊構造可以結合生物的地質年代。外營力可以結合地理的觀念。

▲補教師指出，應考時要耐心看完題目並找出關鍵字掌握圖表、練習實驗題型與相關文章閱讀、跨單元關聯性的整合。（圖／記者林敬旻攝）

郁閔分析，從102年試辦會考後，平均每個單元出題數在1-2題，會考並不要求繁雜的計算或推導，而是在於觀念的理解、表格的判讀與閱讀理解，因此可以多練習圖表資訊、判讀研究報告與報導、實驗題。也建議考生在閱讀題幹時，需練習找出關鍵字並注意陷阱，可以適時列出題目條件或繪圖幫助思考。

郁閔針對考古題分析常考的題型，如生物科的植物構造與用途；染色體、基因與性狀；細胞的構造與用途；行為與傳遞途徑、神經；體循環與肺循環。理化的浮力；電路、歐姆定律與電池/電解；能量(重力位能與動能)；係數比與質量比關係。地科的月相與潮汐；氣象變化與氣壓；板塊運動與地殼；春夏秋冬的太陽位置；地震。

最後郁閔提醒考生，應考時要耐心看完題目並找出關鍵字掌握圖表、練習實驗題型與相關文章閱讀、跨單元關聯性的整合，並且別去鑽研難題，學會靈活思考與分析題目題型。

