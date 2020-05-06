板橋惡房客拖欠租金走人　房東清出7車垃圾！竟遭嗆「去報警啊」

▲床墊發霉、被單枕頭髒到發黑，床邊還堆滿垃圾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名女子帶著就讀國中的兒子，承租一間剛裝潢好的房子，2年來不斷拖欠房租，加上屋內不時傳出異味，屢勸無效，房東受不了請她搬離，女子卻連當月租金也不付就走，事後點收時，從屋內清出了7車垃圾，房東向她索取傢俱損壞及清潔費20萬，女子還回嗆「去報警啊！」。

▼屋內塞滿垃圾連門都打不開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，46歲周姓女子與就讀國中的兒子，2年前向房東簡小姐承租位在新北市板橋區鬧區的公寓，期間時常拖欠房租；年初時，住在樓下的房東不斷聞到垃圾惡臭，要求周女改善未果，房東受不了要她4月底搬走。

搬遷時間到，房東未見周女一起點收房子，連當月房租也沒匯款，打電話聯繫竟已搬走，還要房東自行找清潔公司清理房子，將會負擔費用。房東上樓打開門整個嚇傻，屋內塞滿了垃圾，床墊發霉、被單枕頭髒到發黑，空氣中滿是腐敗惡臭。

▼倒霉房東遇到惡房客，花百萬裝潢的房子塞滿垃圾成了廢墟 。（圖／記者陳以昇翻攝）

房東花了3萬多元請來清潔公司處理，共運走了7車垃圾，清點損壞傢俱、家電，損失近20萬元，房東聯絡周女要她償還，她竟回嗆「我信用破產又沒財產，你去報警啊！」隨掛掉電話。房東既氣又心疼，表示當初剛購入新房，花了百萬裝潢後出租，竟遇到惡房客，目前只好先報警，再詢問律師怎麼向她求償。

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