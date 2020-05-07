資收個體戶補助每月3500調高至5000！　環保署支出1.7億提高回收費率

▲資收關懷計畫補助從原本每人上限3500元，提高至5000元 。（示意圖／記者陳崑福翻攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊各產業，環保署今（7日）宣布為穩定回收處理體系運作，5月1日起支出約1.7億元，提高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費外，其中「資收關懷計畫」中資收個體業者回收補貼金額將從原本每人上限3500元補助，提高至5000元。

環保署資源回收管理基金管理會執秘顏旭明表示，本次補貼費率調幅依各材質處理廠市場收購價格降幅，分別提高11%至21%不等，並自今年5月1日起施行6個月，至10月31日止，預計增加補貼經費約9330萬元。另外，目前全台有604家回收業者，從業人員約7000人，統計至去年底，底下個體戶有12380人，全時工作者約1800人。從原本就在推動的資收關懷計劃，再投入8500萬元經費，以高於回收市場價格向資收個體業者收購，給予每人每月上限3500元的補助，提高至每人5000元。

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▲顏旭明表示，此次最主要目的是讓公告應回收可回到體系循環。（圖／記者許展溢攝）



顏旭明說明，全球生產及消費行為因受疫情影響，導致塑膠類原物料及再生料市場價格下滑，影響該類資收物處理、回收運作，故針對受到本次疫情影響市場回收價格較大的廢塑膠容器材質，調高補貼費率。再者，觀察疫情期間民眾用餐消費習慣改以外帶、外送為主，預期將提高廢紙餐具數量達50%，為落實回收並增加第一線資收個體業者收入，及維護建立不易的回收分類習慣，所以一併調高廢紙餐具補貼費率及「資收關懷計畫」的回收補貼金額。

▲▼環保署舉行「抗疫情調補貼，守護資收最前線」記者會。（圖／環保署提供）



顏旭明指出，補貼費率經費9330萬元，加上個體回收補貼8300萬元，兩項經費預計投入約1.7億元，全從基金採以緩濟急方式支出，個體戶補助原本在各地環保局就都有列冊，這次不用另外檢附任何證件。顏旭明強調，此次最主要目的是讓公告應回收可回到體系循環，希望回收體系維持第一線部分工時，尤其是可能受疫情影響需要其他收入，在此工作上提高工作效能，有所規劃，並說這是整個上下游關聯，若沒維持好，整個體系恐崩壞。