法官超有才！搬出普通話書籍　「塞」你老師=「X」你老師...認定他罵警判刑

▲男子不爽被攔查，罵員警垃圾及塞你老師被判2月。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化阿雄（化名）騎機車闖紅燈，不爽只有他被攔查，罵員警「垃圾、塞你老師」、我塞你老師」，辯稱我沒譙他，塞是舞「獅」，而老師是教書的，並沒有罵，對此法官搬出香港中文大學普通話中文書籍，認為「塞你老師」就是「幹你老師」，有抽象謾罵意圖，被依侮辱公務員罪判處2月，得易科罰金。

判決書指出，巡守隊員阿雄2019年10月25日中午，騎乘機車，不滿警察只有攔查他闖紅燈，沒有攔其他人，反咬員警也未打方向燈也闖紅燈，更用台語辱罵「垃圾」，後來再因登記型車執照，一句「不要用搶的啦」，阿雄連罵2聲「塞你老師」、「我塞你老師」。

阿雄雖然否認並向法官辯稱沒有譙員警，「塞」的台語是指舞龍舞獅的「獅」，老師是教書的，現在也有在教舞龍舞獅，他真的沒有罵人，但都有證人指證及當庭勘驗警員密錄器錄音錄影檔案光碟，認事實堪以認定。

法官引用香港中文大學普通話教育研究及發展中心編著的書籍，指「哇塞」原係閩南語之髒話，哇是第一人稱代詞，我的意思，塞是表示性行為之動詞，因此塞在台語中既表示性行為之動詞，則台語之「塞你老師」、「我塞你老師」意思實與台語之「幹你老師」、「我幹你老師」相同，均為粗俗不雅之用語。故被告所言已直接對警員抽象謾罵之意，屬輕蔑他人、使人難堪之言詞，足以減損員警人格之評價及尊嚴，顯係侮辱之言詞殆無疑義。

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