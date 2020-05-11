「壞心女車長」曝光！大學畢業苦讀　3年前分享考取心得：感謝自己的努力

▲雲林3日發生死傷事故，趙女負責接車，卻故意不廣播該車次為海線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台鐵彰化車班組一名趙姓女列車長日前在IG自爆，她5月3日從彰化接車北上，卻故意不廣播提醒該班次為海線，導致要前往台中、豐原、苗栗的山線旅客搭錯，還笑稱「我是故意不播音的，壞心的車長是我」。事實上，趙女3年前才苦讀考進台鐵，當時還在網路上分享讀書過程，沒想到卻因為一個玩笑自毀前途。

據了解，趙姓女列車長現年未滿30歲，3年前才考進台鐵，擔任列車長的時間僅半年。長相清秀的她也曾經在網路上分享準備考試的讀書祕訣，當時她提到，因為她在花蓮就讀大學，火車是快速又方便的往來工具，因此她開始喜歡上火車，也萌生進入鐵路局工作的念頭。

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▲趙女表示，在大學時期就萌生進入鐵路局工作的念頭。（示意圖／記者賴文萱攝）

她提到，除了考古題外，「鐵路法76條母條務必熟記」才是拿分關鍵，「我當時花了約兩個月將鐵路法背熟，邊背邊寫，手寫可加深印象，後期複習直接朗誦，條號及內容須配對清楚。」

她坦言，準備國考的過程中真的非常辛苦又孤單，會碰上無數個撞牆期，但無論如何一定相信自己，考上的那一刻，就會覺得一切都值得了，「會感謝自己的堅持及努力，這樣的喜悅難以言喻，接受眾人的道賀，佩服自己的毅力，人永遠遠比自己想像中的強大許多！正在奮鬥的你們，一定要加油，全力以赴，盡力的結果往往就是最好結果！」

趙姓女車長日前在IG上自稱自己故意不播音，讓要去台中、豐原和苗栗的乘客搭錯車，是個「壞心的車長」，一旁還附上比著YA手勢的自拍照。然而貼文隨後遭人檢舉投訴，台鐵對此回應，趙員以開玩笑的方式於私人社群平台不當貼文，極為不妥，已嚴重影響台鐵聲譽，擬依規予以記過懲處並調離現職，另外也會再加強教育訓練與輔導。

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