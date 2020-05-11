自備環保杯折2元沒用！飲料杯用量爆增5億個　外送成最大關鍵

▲一次性飲料杯使用量逐年增加。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（11日）聯合發出聲明指出，為從源頭減少一次性飲料杯用量，9年前環保署訂定自備環保杯獎勵辦法，估減少1.5億個，今年還預計提高優惠金額，藉價格誘因達減量目標。經環團訪查，自備環保杯比例約3%~10%，顯示獎勵措施沒用，近年數量不僅沒減，還增加5億個。

環團表示，2011年環保署統計一次性飲料杯使用量每年約15億個，並公告「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收實施獎勵方式」，要求受管制對象須提供現金折扣、集點換購、飲料加量等優惠，以鼓勵消費者自備環保杯。當時環保署預估在獎勵辦法公告後可減量約1成，也就是一年減少約1.5億個。

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環團指出，訪查發現，自備環保杯比例常連1成都不到，獎勵未達減量目標外，近5年淨灘排名，外帶飲料杯從未掉出前5名。去年荒野保護協會推算台灣2018年用掉高達20億個飲料杯，使用量比過去環保署統計增加5億個，證實現有管制措施減量效果是負值，再加上外送和團購模式不適用優惠措施，獎勵辦法形同虛設。

綠色和平指出，面對環保署所提「2030年全面禁用一次性飲料杯」目標，和看守台灣協會、荒野保護協會以及台灣環境資訊協會必須共同提出相關呼籲。尤其，近日實地走訪連鎖便利商店與飲料店，發現自備環保杯比例約3%~10%，顯示獎勵措施實際減量成效不彰。綠色和平專案主任唐安說，獎勵辦法失效，即使把折扣提高，民眾不見得買單，且正夯的外送模式根本不適用自備杯優惠，環保署應擴大採取其它減量辦法。

▲環團訪查發現自備環保杯比例約3%~10%。（圖／記者劉維榛攝）



環團提到，2018年環保署針對「一次性外帶飲料杯之政策」調查民眾意向，結果顯示，80.1%受訪者支持「連鎖速食店內用時，店家改提供可重複清洗的飲料杯」。62.5%受訪者支持「未來外帶飲料時，店家以押金方式提供環保杯，並於歸還後退回押金」。電話訪問及網路問卷都有近50%受訪者支持「未來外帶飲料時，店家以押金方式提供環保杯，並於歸還後退回押金」。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，「2元左右的自帶環保杯折價優惠，不僅無法有效鼓勵消費者自帶環保杯，也低於環保杯租賃服務成本，而讓環保杯租賃服務不具市場競爭力。環保署除應訂定逐年減量目標外，也應把自備環保杯折價金額提高到每杯5元以上，提高消費者自備環保杯動機。環團建議環保署應應順應民眾意願，且因應市場消費型態，將「店家提供可重複清洗的飲料杯」和「店家以押金方式提供環保杯」納入既有施行辦法中，並且輔導用量大的業者訂出每年減量與重複使用循環杯比例。

環保署廢管處處長賴瑩瑩回應，減量措施都有持續檢討，也會調查近年飲料杯增加與否和變化。至於提高優惠等措施，都還要先從現況評估才能有進一步的決議。

