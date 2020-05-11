台鐵女車長「故意不播音」惡搞山線旅客　IG曬比YA自拍照5天後爆哭

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵趙姓女列車長日前在Instagram貼文聲稱，因為144次自強號發生死傷事故（發生於5月3日），她要從彰化接車北上，卻故意不廣播提醒該班次為海線，導致要前往台中、豐原、苗栗的山線旅客搭錯。民眾不滿截圖投訴，台鐵下令徹查，趙女得知一時的玩笑鬧大了，懊悔痛哭，但還是受到降職、調單位等處分。

▲雲林3日發生死傷事故，趙女負責接車，卻故意不廣播該車次為海線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

趙女在PO文中提到，「144次發生死傷事故，我146次從彰化接車～然後一堆旅客看到車來就上車，結果……要去台中、豐原、苗栗的全部坐錯，而且一堆人哈哈哈哈哈，我的車開海線，其實啊，我是故意不播音的，壞心的車長是我」，甚至不忘附上一張比著YA手勢的自拍照。

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根據《自由時報》報導，有民眾不滿上述PO文，截圖向台鐵、監察院以及總統府投訴，導致台鐵高層震怒，下令徹查，短短5天讓才當了半年列車長的趙女（未滿30歲）懊悔痛哭，直說「不知道會這麼嚴重」，最後仍受到降職、調單位等處分。

▲台鐵將退費給當天錯搭上海線的旅客。（示意圖／記者賴文萱攝，與本案無關）

這起離譜的事件傳開後，PTT網友也轉貼相關消息討論。雖然有人同情列車長對於「民眾看到車來就上車」的困擾，但大多數人都覺得這是她自找的，畢竟有些事情是不能拿來開玩笑的，「大眾運輸拿來玩，還自己留證據，有事嗎？」、「這寫在日記裡就好，發在IG真的是自找的」、「這種在國外會直接被開除」。

其實，台鐵彰化站是山線與海線的交會站，共有3個月台，假如是不常搭乘或是趕時間的旅客，沒有注意看列車資訊的話，很容易就會跑錯月台、上錯車，所以一般狀況下列車長都會廣播提醒，以免旅客搭錯車次。

▼要前往高鐵台中站（新烏日）和台中火車站的旅客，要搭乘山線的班次。（圖／翻攝自台鐵官網）