婦聯會首度上街抗議　藍委聲援：政府應協助轉型而非消滅

▲婦聯會到立法院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

婦聯會因未於期限內轉型為政黨，4月27日遭內政部廢止立案。11日婦聯會動員逾250人，前往立法院陳情，國民黨立委林為洲、蔣萬安、洪孟楷等人也上台發言聲援，婦聯會主委雷倩則以全英文發表聲明，表示這是第一次要突破1450，以及被國家掌控的媒體的箝制，向國際發聲，懇求國際社會、立法院以及蔡英文總統維護憲政。

立委林為洲發言時表示，促轉會兩年屆滿，提不出總結報告，就要繼續延長，任命委員，繼續要搞，他認為促轉會要促進轉型正義，黨產會要沒收入人民團體，所謂附隨組織的財產，最重要的是這個機關要讓人民相信，是站在公正的立場，來處理促轉作為。

林為洲說，2018年發生張天欽事件，讓促轉會變成東廠，沒有人相信他說的任何一句話是公正的，這就是促轉會兩年來花人民一億多，如果無法得到人民信任，所為的都是不義行為。

蔣萬安表示，婦聯會從照顧軍眷、從事社會福利工作，大家有目共睹，但民進黨上台後，透過各種方式趕盡殺絕，成立黨產會並認定婦聯會是附隨組織，要清算及沒收財產，當時的台北高等行政法院法官也看不過去，提出釋憲、暫停訴訟。

蔣萬安批評，內政部竟修改政黨法，要求婦聯會要改為政黨，否則要清算解散，政黨法有非常嚴重的違憲之虞，憲法保障民眾結社自由，民眾有組成及不組成政黨的自由，更保障人民的財產權，政府的責任是要協助婦聯會依創會宗旨及精神，符合人民的期待進行轉型，而不是設法消滅。

▲婦聯會到立法院抗議。（圖／記者周宸亘攝）