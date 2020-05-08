雲端最前線／「韓王」破冰？王金平出手能救韓國瑜？

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高雄市長韓國瑜陷罷免危機，前立法院長王金平大選期間與韓分道揚鑣，如今他對罷韓態度備受矚目；根據白派要角證實，韓、王4月中旬，曾在不分區立委林文瑞雲林家中餐敘，王金平認為罷韓是民進黨傾全黨之力的行動，他身為國民黨員將會在適當時機出手救援。《雲端最前線》8日邀請台北市議員李柏毅、作家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

總統蔡英文520連任就職倒數，8日在總統府召開記者會，宣布蘇貞昌續任行政院長一職。蔡英文表示，蘇貞昌上任之初是執政最低迷時期，但他第一天就去機場檢查防疫非洲豬瘟，護國不退讓，上任就守住非洲豬瘟；一年過後，行政團隊上下一心，防範新冠肺炎，「有這樣護國院長是台灣人的福氣！」

巴拉圭是台灣在南美洲的唯一邦交國，目前新冠肺炎確診數超過460人，該國部分議員認為，應該改變外交策略，轉向承認北京政府，藉此換取防疫物資和金援。儘管差了9票沒有在國會過關，但台灣在南美的外交關係，仍舊面臨重大考驗。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。