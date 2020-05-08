「靠北蘇睏」不雅圖挨轟　國民黨數諸葛亮態度大轉出面道歉！

▲簡勤佑、王育敏出面道歉。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨數位行銷科技長簡勤佑7日設立「靠北蘇睏」粉專，質疑行政院擴大紓困措施，但粉專開放網友匿名留言，出現物化女性的爭議性圖片。簡勤佑、國民黨文傳會主委王育敏8日上午出面道歉，承認粉轉有管理疏失。

行政院對無保工作者擴大紓困補助，不少民眾抱怨手續繁雜、條件多難申請。因此，簡勤佑設立「靠北蘇睏」臉書粉絲專頁，讓網友匿名吐苦水，但卻有網友貼出女性跨坐影印機的圖片。對此，簡勤佑昨日表示，這是言論自由，雖然社會觀感不佳，但確實社會上有一群人是被忽略。

面對各方質疑，國民黨批評民進黨是故意忽略民眾匿名投稿所要凸顯的重點，但隔日態度轉變，由文傳會主委王育敏、簡勤佑出面向社會大眾道歉，並承認該粉專平台有管理疏失。

簡勤佑受訪表示，創立「靠北蘇睏」粉絲團的本意是讓民眾、基層公務員匿名留言，他們秉持言論自由精神，不對貼文多加篩選，但有些貼文社會觀感不佳，於是傾聽民意調整。

簡勤佑強調，他今後並會負起粉專平台責任，審視貼文，他並已發布貼文規範，並將進行把關。

王育敏表示，當初設立匿名粉專用意，原本初衷是要讓因紓困之亂有所怨言的民眾可以說話，但是的確已經出現不當圖片，國民黨也覺得不妥，認為確實有管理疏失之處，日後粉專成立都應該善盡管理責任，不要誤導社會大眾。

▲國民黨粉專開放匿名留言批評紓困政策，網友竟貼出不雅圖片挨轟。（圖／翻攝自臉書）