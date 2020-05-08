檢調查獲大陸金援韓國瑜選舉　國民黨：台商自發性行為





▲韓國瑜助選。（資料照／記者陳崑福攝）

記者羅婉庭／新北報導

檢調首度查獲大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉，起訴7人通緝1人，國民黨8日發出聲明表示，活動為大陸台商的自發性行為，國民黨一向反對任何賄選行為。

國民黨強調，此活動為大陸台商的自發性行為，國民黨一向反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選行為。目前此案只是檢察官的起訴事實，事實真相仍待法院調查。

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年總統大選為了幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，在長沙華天大酒店舉辦大型餐會，宴請560多名台商、台生，並安排1000多間酒店住宿、另補助台幣6000多元的返台機票。

他們事後向長沙市台辦、湖南省台辦申請獲得經費補助149萬元人民幣，台北地檢署根據相關餐會計畫、機票名單等證據，8日依違反《總統副總統選罷法》、《選罷法》起訴7人，並請法院宣告7人褫奪公權。

其中，起訴7人為長沙台資協會會長林懷、副會長佟建華、台商莊垣漳、中華婦女聯合會理事長何建華、中華婦聯會副祕書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長蔣國君。

檢方因中華婦女聯合會理事長何建華賄選案中查獲此案，檢調查扣向台辦請款文件及資料，並發現國民黨大陸事務處主任周繼祥曾在餐會中高呼韓當選口號，但檢調認為周男只是證人，未涉違反選罷法。