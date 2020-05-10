桃園大火一家4口1死1傷　屋主仍「拒清堆積物」原因曝光…

▲發生大火的透天厝(中)，屋內外都堆積很多資源回收物。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區10日清晨發生一起透天厝大火，造成靠收資源回收維生的簡姓低收入戶，當天在家的一家4人1死1傷不幸事件。據指出，堆積在1樓屋前的資源收物也因影響救火，事發後，桃園區中信里長王震宇會同社工、警方與簡姓住戶溝通，希望將屋前堆積的資源回收物清除，因簡姓住戶堅持該些資源回收物都很有價，未表同意作罷！

▲簡姓住戶(背對者)表示，堆積在一樓的資源回收物很有價，不能清除。（圖／記者楊淑媛翻攝）

王震宇里長表示，簡姓住戶有4名子女，皆領有身心障礙手冊、為列冊低收入戶補助弱勢戶，但是住處堆積大量回收物，多次尋求清潔隊協助清理未果，這次會同社工、龍安所副所長林榮貴與簡姓住戶溝通，希望協助清除，簡只同意2樓回收物清除、但反對1樓回收物清除，社工希望他子女送醫，簡也不同意。

▲發生大火的透天厝，門前堆積的資源回收。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方指出，該棟屋齡約50多年的透天厝，位於車水馬龍的桃園區中山路緃貫路上，簡姓住戶夫妻和子女一家6口居住，房子為簡姓住戶的外甥女所有，在今天4點多突然發生大火，由於屋內1至2樓堆放大量回收物，火勢猛烈，一發不可收拾！

警方到場時，2樓陷入火海，動員29車、76名警消趕到現場救火，破壞鐵門分別救出簡姓住戶大女兒及簡姓屋主夫妻，簡妻劉婦(66歲)嗆灼傷，39歲的二的女兒在2樓梯間明顯死亡，2個兒子因不在家逃過一劫，消防局研判起火點在2樓前方。

76歲簡姓住戶表示，他們一家6口一起住，他的2名女兒、2名兒子都是身心障礙者，經濟來源全靠他回收資源回收紙類維生，昨晚睡前看到次女在玩打火機，他女兒傻傻的，他就把打火機收起來，沒想到凌晨起火火勢很大，疑似小女兒玩打火機造成。消防局火調人員進入火場鑑識調查，起火點在2樓前方，初步研判人為因素起火，不過真正起火原因，仍將進一步採證鑑定後查明。

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