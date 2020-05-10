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桃園台61線等3條區間測速抓超速　市警局：暫停開單取締

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▲桃園3區間測速抓超速暫停開單取締

▲龜山區萬壽路1段、青山路2段區間測速路段，暫停開單取締。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

因應全台區間測速暫停開單取締，桃園市警局10日表示，雖然桃園市台61線觀音、新屋段區間測速、連同3 月31日剛上路的龜山區萬壽路1段、青山路2段，共3條區間測速路段照相校準沒有問題，但依中央指示自4月27日起同步暫停開單取締，將等交通部、警政署等單位定出第三方驗證決議，這段暫停開單取締期間均不告發。

▲桃園3區間測速抓超速暫停開單取締

▲台61線觀音、新屋2.8公里區間測速照相路段。（圖／翻攝自網路）

據指出，桃園市首處區間測速台61線觀音、新屋2.8公里區間測速照相路段，今年1月1日開始取締，限速90公里，超過20公里開罰，光是1月就有4900件違規，罰款達1960萬元，引發不少民怨；而該路段起初從寬以超速20公里（時速111公里）為優先取締對象，為維護交通安全，3月1日起回歸裁罰基準，下修為超速10公里（101公里）就會開單。

市警局隨後自今年3月31日起，執行龜山區萬壽路1段 (東萬壽路309巷到萬壽路2段1275巷）、青山路2段（文青路到青山路2段1巷）的2條路段區間測速照相，汽機車限速50公里，實施超速開單，惟取締不到1個月同步暫停。

桃園市警局表示，區間測速系統經去年架設完成，歷經設測、宣導，今年1月1日開始取締，超速者會開單舉發3000元以上罰單。

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