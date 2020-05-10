桃園透天厝惡火「次女成焦屍、妻嗆傷」　屋主：女兒昨晚在玩打火機

▲桃園市區凌晨一場惡火造成1死1傷悲劇。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、徐愷昕／桃園報導

桃園市中山路一棟2層樓透天厝10日清晨4點多發生惡火，消防單位獲報後即派員到場將屋內5人救出，遺憾其中一名30多歲簡姓女子被救出時已燒成焦屍。目前消防單位初判為人為因素，但確切起火原因還有待釐清，而簡姓屋主則向警表示，前一晚睡前有看見女兒在房間玩打火機，怎料凌晨屋子就起火了。

桃園消防10日清晨4時33分獲報，中山路有一透天厝二樓發生火警，遂立即出動25輛消防車及4輛救護車前往救援，當時一共救出5人，其中一名66歲劉姓女子（簡妻）嗆傷送醫，另有一名30多歲簡姓女子被發現時已明顯死亡。

據了解，該透天厝屋齡約50多年，裡頭住著70多歲的簡姓夫妻及4名患有身心障礙的子女，這次火警簡妻經送醫後確定已無大礙，但二女兒卻逃不了死結命喪火場，事後簡男也出面表示，他們一家6口平時全靠撿拾資源回收紙類維生，昨晚睡前有看到二女兒在玩打火機，雖當下有制止，但不知為何凌晨房間卻突然起火。

消防單位初判起火點在2樓，且由於屋內堆放大量回收物，助燃之下大火才會一發不可收拾，目前朝人為因素偵辦，但真正的起火發生原因，仍有待進一步採證鑑定後查明。

►偷偷分享少女秘密！