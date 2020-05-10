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慶連28天本土零確診　蔡英文、蘇貞昌、陳時中籲「遵守防疫新生活運動」

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▲▼蔡英文、蘇貞昌同框慶28天本土零確診。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文、蘇貞昌同框慶28天本土零確診。（圖／蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情席捲全球，台灣抗疫有成，因此民眾還能自由到戶外活動，中央流行疫情指揮中心於10日母親節這天宣布「零確診」，這也是台灣連續28天沒有本土確診案例，相當令人振奮。對此，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中不約而同呼籲大家要繼續尊守「防疫新生活」。

蔡英文說，在母親節的這天，台灣也連續28天沒有本土確診案例，這是屬於台灣每個人共同努力的成果，依據指揮中心的專業判斷，證明台灣國內本土的風險相對很低，只要大家依據指揮中心提醒的 「防疫新生活運動」原則，「勤洗手」、「保持社交距離」、「打噴嚏摀口鼻」、「搭大眾運輸戴口罩」，落實個人衛生防護措施，就可以多前往配合防疫措施的店家消費，「讓我們一起努力，共同守護我們的『母親』台灣」。

蘇貞昌也在臉書表示，28天零本土確診案例，象徵著台灣已守住社群感染的防線，人民朝正常生活向前邁進了一大步。許多活動限制將逐漸鬆綁，只要符合指揮中心的指引，希望民眾可以多出門走走，活絡消費，也讓身心更健康。

而蔡英文與蘇貞昌不約而同在臉書放上同框照片，特別準28朵康乃馨，向全體防疫國家隊，以及所有的媽媽說聲母親節快樂，大家辛苦了！

我國新冠肺炎再度零確診，維持440例確診病例；陳時中表示，今天也是母親節，希望藉「28個本土0」獻給全天下母親，希望大家都可以因為這樣更安心，指揮中心也特別使用了粉紅色麥克風套，為記者會添增節慶感。

▲▼0510中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中提到，台灣防疫會有傲視全球的成果，要歸功於居住於台灣的所有人，不論是本國人還是外國人，大家都非常努力，也很有智慧，未來也要持續發揮智慧，讓台灣可以繼續驕傲下去。

而台灣社區目前沒有社區感染風險，可以說是一個「安全社區」，陳時中強調先讓台灣社區都達成第一階段的目標，讓民眾可以過防疫新生活，樂活防疫。

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