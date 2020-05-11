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影／母親節遭擊落！短褲孝女坐燙柏油緊抱昏迷媽　逆向三寶屁孩下場慘

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區輪渡站前10日發生一起機車對撞意外，造成3人受傷。其中2個人是一對母女，女兒在車禍發生之後，緊抱一度昏迷的母親，淚控躺在地上的一名少年逆向騎車肇事，而當時氣溫相當炎熱，柏油路面相當燙，路人還幫忙拿水澆在路面降溫，等待救護車抵達，所幸3人送醫後沒有大礙。

這起車禍就發生在濱海二路與鼓波街口，時間是在10日上午10點多左右，一名年僅15歲的方姓少年，騎電動車逆向在濱海二路，就在鼓波街口撞上了載母親出遊要返家的陳姓女子，陳姓女子跟母親當場倒地，母親一度受到驚嚇昏迷，陳姓女子眼見母親昏倒，也不顧自己也同樣坐在燙柏油路面上，緊抱著母親哭喊，還好一下子母親就清醒過來，母女開始指控對方肇事。

▲高雄市鼓山區濱海二街發生機車對撞3傷車禍 。（圖／民眾提供）

▲高雄市鼓山區濱海二街發生機車對撞3傷車禍 。（圖／民眾提供）

▲高雄市鼓山區濱海二街發生機車對撞3傷車禍 。（圖／民眾提供）

▲高雄市鼓山區濱海二路發生機車對撞3傷車禍，其中一名女子緊抱母親            。（圖／民眾提供）

▲高雄市鼓山區濱海二街發生機車對撞3傷車禍 。（圖／民眾提供）

▲高雄市鼓山區濱海二路發生機車對撞3傷車禍 ，方姓少年躺在地上，民眾協助照顧。（圖／民眾提供）

被指控的方姓少年躺在地上，頭部受傷流血，一開始也是昏迷，還好在救護車抵達之前清醒過來，而在車禍發生之後，路人都上前來關心情況，有人拿水淋在燙柏油來協助降溫，也有人幫忙撐傘，避免這3個人又因為豔陽而加劇傷勢。目前警方初步判斷，因為濱海二路是單行道，所以方姓少年「逆向」行駛，完整的肇事責任還得等到警方釐清之後才能更確認，所幸3人送醫後都沒有大礙。

▲高雄市鼓山區濱海二街發生機車對撞3傷車禍 。（圖／民眾提供）

▲高雄市鼓山區濱海二路有明顯單行道標誌 。（圖／民眾提供）

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