母親節0確診！量販店、飯店優惠懶人包「尋找嘉玲活動、第2件0元」

▲家樂福示意圖。（圖／記者蕭筠攝）

記者彭懷玉／綜合報導

今（10日）再度出現零確診好消息，且已連續28天無本土病例，《ETtoday新聞雲》整理出各通路、飯店推出的零確診及母親節優惠，包括百樣商品第二件0元，入住飯店兩天一夜最低只要1000元。

家樂福

為+0加油！家樂福即日起至12日推出「大成白色巨蛋第2件0元」，全台限量10000盒，至10日止獨家新上市百吉啤酒冰淇淋、鳳梨啤酒冰淇淋第2件0元，以及至25日還有丸美丸家丸類系列第2件0元。另外，適逢母親節，今日購買「寵愛媽咪滿額禮」指定商品，單筆消費滿999 元，再送150元線上滿額折價券。

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▲愛買忠孝店。（圖／記者蕭筠攝）

愛買

愛買量販店即日起至5月12日，推出超過200款米、油、餅乾、飲料、家庭清潔等商品買1送1，「得意的一天國民黃金調和油2L」買1送1，每瓶特價129元；「天然屋特選蘇打餅系列」買1送1，每包特價82.5元；「福樂自然零優酪乳系列150ML」買1送1，每瓶特價12元；「綠的抗菌沐浴乳補充包系列」買1送1，每包特價59元。

萊爾富

萊爾富於Hi-Life VIP App推出「限定0點加價購」活動，即日起至6月2日下載Hi-Life VIP App，進入「點數兌換」後點入「加價兌換」專區，就能以0 Hi點加16元起，加購11項指定泡麵、飲品、零嘴、鮮乳、餅乾等商品優惠，新舊會員都可享0 Hi點＋銅板價的超值優惠。

city’super

歡慶零確診，近百項限定商品「第2件0元」活動今（10日）進入最後一天，包括阿中部長加持的荷蘭煎餅「史翠普荷式焦糖煎餅」、「韓國LOTTE 樂天氣泡水（檸檬味、原味）、「日本三幸杏仁起士米果」、「雀巢金牌咖啡」、「西班牙PASCUAL 希臘優格及綜合莓果較低脂優格」通通第2件0元。

▲OK mart。（圖／記者蔡玟君攝）

OK mart

慶祝零確診，OK mart推出福樂牛奶275ml（鮮果、蘋果、巧克力）任選、台鹽小分子海洋活水第2件0元。

福容大飯店

福容大飯店高雄店推出「尋找嘉玲」活動，只要公告零確診當日，嘉玲、佑玲（同音即可）訂房可享超優惠住宿1,800元，含早餐兩份，且假日不需加價，109年6月30日以前皆可入住，希望集結祈禱的力量，一起為台灣加油！

▲Just Sleep捷絲旅台北西門館。（圖／晶華提供）



晶華國際酒店集團

晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅，只要當日零確診，自宣布起至當晚7點整就可立即預定5月份客房，限周一至周四入住，最低只要1000元就能入住，且可延長至下午2點退房。以上均含2客早餐，且入住期間下午1點至晚上10點期間，還可免費享用Just Café迎賓茶點。

▲高雄英迪格酒店。（圖／記者賴文萱攝）

高雄英迪格酒店

為了慰勞廣大醫療同仁，即日起至5月12日（護士節）期間，只要在購買前出示醫療相關證件，即可免費兌換一杯現沖咖啡，全品項皆可挑選。另外10日前來歡慶母親節的賓客，只要支付自助餐費用788+10%元用餐，酒店就會加贈每人一份主餐香煎豬里肌佐羅勒醬。金牛及雙子座的饕客在5月底前約親友4人以上用餐，壽星當日餐費由飯店買單。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。