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母親節熱飆36°C！深夜迎「首波梅雨鋒面」　週一起連2天有大雨

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▲▼ 熱流,炎熱,夏天,大熱天,汽車,機車,行人,北門,忠孝西路,熱浪,柏油融化,夏日（圖／記者季相儒攝）

▲今日各地氣溫炎熱。（圖／記者季相儒攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今明兩日天氣穩定，明天各地氣溫偏高，西半部氣溫都有機會超過35度，氣象局也針對中、彰、投、南、高、屏6縣市發布高溫燈號。到了明晚鋒面通過，各地雲量逐漸增多，預計深夜開始有雨，週一中部以北都會降雨。另外目前帛琉附近海面有對流雲系，有機會發展成熱帶擾動，需要持續觀察。

氣象局表示，明（10）日中午前後南投縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫可能飆破36度。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員官欣平表示，明日天氣與今日類似，西半部高溫可達35度、東半部33度以上，各地可能會有午後雷雨發生，南台灣近山區、河谷地區氣溫可能超過36度。

▲氣象局發佈高溫資訊。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發佈高溫資訊。（圖／氣象局提供）

官欣平表示，明晚鋒面通過台灣，從北、東開始，各地雲量逐步增多，預計深夜出現雷雨或陣雨，週一影響最大，中部以北都會有雨，同時須留意較大雨勢，週二則是東半部降雨較明顯，西半部逐漸趨緩。

官欣平指出，鋒面影響時間至週三，週三開始到週六天氣恢復穩定，各地又變回高溫炎熱的天氣型態，僅花東需留意短暫陣雨，西半部沿海、山區早晚可能會有降雨，其他地區則僅剩午後雷雨。

▲母親節天氣炎熱。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

▲母親節天氣炎熱。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

官欣平表示，目前已進入暖季，菲律賓東方海面、南海開始有熱帶擾動發展，未來低壓、颱風生成速度會更快、更多，目前帛琉有一對流雲系正在發展中，有機會成為熱帶對流，還需要持續觀察。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，明早各地高溫32到36度，晚間鋒面接近，北部有短暫降雨機會，週一至週三全台受鋒面影響，各地的午後雷陣雨明顯增多，會有短時較大雨勢機會，甚至有雷雨發生。

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