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限級影片找22歲「奶凶女警」 入戲　我還單身！同事笑虧：小孩不能偷生　

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局小港分局為了要讓民眾可以感受到同為母職的女性同仁工作辛苦影片，特別在母親節推出了一段「限定影片」，找來一名八年級的女警陳吟姿來客串演出兩名小小警察的媽媽，雖然影片只有短短86秒，但是在影片中跟小孩相處融洽，感覺真的像是自己親生，讓同事笑虧：「這該不會是外面偷生的吧」，讓陳吟姿苦笑說：「我還單身」。

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳吟姿是警專35期的畢業生，今年才22歲的她，目前是在小港派出所服務，這次被找來擔任影片中詮釋身兼母職的女警，根據了解陳吟姿是「友情相挺」被迫入鏡，因為無法拒絕行政組巡官學姊蔡欣妤的「熱情邀約」，而影片中的2名小小警察是分局內其他同事的小孩，不過「親生母親」很害羞，所以才讓陳吟姿成了「救火」媽媽，不過影片中跟小朋友的互動親切，感覺還真的頗能融入媽媽角色，讓同事笑虧「外面有偷生喔」，讓陳吟姿苦笑說：「小妹還年輕！心情還不定，還在單身」。

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

近年來女性警察同仁人數日漸增加，女警的執勤方式及工作內容已與男警差異不大，女性同仁身為職業婦女除了上班輪值勤務以外，回到家中還要處理家務，教養小孩等等，勞心勞力非常辛苦，所以小港分局長陳世煌為了要呈現真實過程，所以才請行政組拍攝這一段「母親節限定」影片。

另外陳世煌也在8日上午至分局各單位贈送康乃馨給女性警察同仁及志工媽媽們，慰問女性同仁們於工作職場上不辭辛勞的付出，並送上衷心的祝福與感謝，同仁們各個笑顏逐開，倍感溫馨。

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小港分局現年22歲女警陳姿吟客串演出母親節影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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