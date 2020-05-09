特斯拉創辦人馬克斯預言　10年後人類「語言」將遭淘汰

▲馬斯克日前給新生寶寶取的名字違反了加州法。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

48歲的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）其實本就是個太空狂人，他日前給寶寶取的怪名「X Æ A-12 Musk」也引起關注。馬斯克近日指出，隨著AI技術不斷精進，人類「語言」可能在10年後就被淘汰。

綜合外媒報導，馬斯克在《喬羅根的經歷》（Joe Rogan Experience）節目上表示，人機結合技術「Neuralink」（直接植入顱內）也許明年就會問世，能用來修復所有和腦部相關的疾病，「這個機器新腦除了可以把癲癇治好，人跟人之間可能也不再需要說話溝通，語言本來就會是過時的東西，就連不知道怎麼發音的新生兒名字也會一起消失。」最後一句話是他在調侃自己第6個兒子的名字。

▲馬斯克日前給新生寶寶取的名字違反了加州法。（圖／翻攝twitter／Elon Musk）

馬斯克指出，人跟人之間的溝通交流可以變得非常快速且精準，不確定語言會變成怎樣，人類將成為半機器人或AI共存體，要精進還得升級『硬體』。最快可能5到10年後人類就不用說話，但有時候還是會為了「情感層面的理由」選擇說話，或一些「口中發出的噪音」。

孩子的母親格萊姆斯解答了「X Æ A-12 Musk」的含意，「X代表的就是未知數，Æ是AI（愛情和/或人工智慧的拼寫），A-12是SR-71偵察機（是我們兩個最喜歡的飛機，沒有武器，沒有防禦裝備，只有速度），A代表的是《Archangel》，是我最愛的歌曲。」但加州州法規定名字只能包含英文字母的26個字母，不接受象形文字、形意符號和注音符號，因此馬斯克取的名字無法登記。