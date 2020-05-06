馬斯克6度當爸！新生兒名叫「X Æ A-12 Musk」　讓網友想破頭

▲特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

48歲的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與歌手女友格萊姆斯（Grimes）的第一個孩子於5日誕生，這也是馬斯克的第六個兒子。嬰兒一出生後就話題十足，「名字」也成為網上熱議的話題。在網友詢問小孩名字之後，馬斯克留下「X Æ A-12 Musk」的符號，讓網友完全摸不著頭緒。

綜合外媒報導，有網友好奇的詢問新生兒的名字，馬斯克對此只在推特（Twitter）回應，新生兒的名字為「X Æ A-12 Musk」，其餘沒有多作解釋。推文一出後立刻引起網友們熱議，紛紛猜測「X Æ A-12 Musk」背後的含義，「聽起來像是Tesla新車系的名稱」、「「Baby X！未來火星的統治者！」

對此，孩子的母親格萊姆斯也在twitter上解析了這個謎團，「X代表的就是未知數，Æ是AI（愛情和/或人工智慧的拼寫），A-12是SR-71偵察機（是他們兩個最喜歡的飛機，沒有武器，沒有防禦裝備，只有速度），A代表的是《Archangel》，是我最愛的歌曲。」

格萊姆斯解說完之後，還是讓一堆人霧煞煞，著實讓人摸不著這對情侶的想法。許多Twitter用戶也質疑這是否真的是孩子的姓名。