　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克幫小孩取怪名「X Æ A-12 Musk」　違反加州法恐無法登記

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

48歲的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與歌手女友格萊姆斯（Grimes）的第一個孩子5日在加州誕生，並將孩子取名為「X Æ A-12 Musk」，然而這個名字卻違反了加州法。根據加州法規定，取名須使用26個英文字母，不接受象形文字、形意符號和注音符號。

綜合CNN、《紐約時報》等外媒報導，48歲的馬斯克和32歲格萊姆斯的孩子5日出生，隨後便在推特上宣布了孩子的名字為「X Æ A-12 Musk」。推文一出後立刻引起網友們熱議，紛紛猜測「X Æ A-12 Musk」背後的含義。

對此，孩子的母親格萊姆斯也解析了這個謎團，「X代表的就是未知數，Æ是AI（愛情和/或人工智慧的拼寫），A-12是SR-71偵察機（是我們兩個最喜歡的飛機，沒有武器，沒有防禦裝備，只有速度），A代表的是《Archangel》，是我最愛的歌曲。」

不過，根據加州的州法規定，名字只能包含英文字母的26個字母，不接受象形文字、形意符號和注音符號，因此馬斯克的孩子名並不符合規定，無法合法登記。

ET快訊
LIVE／世界第一「有觀眾的職棒」新莊開打！千名球迷開放入場
快訊／才剛發生內鬨！世界第一大鞋帶廠百和廠房大火
萬元紓困「繳稅的人沒份」！上班族炸鍋狂喊：不公平
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

非洲新冠確診逾5萬 世衛警告：疫情或造成19萬人死亡

澳洲政府質疑「美使館洩機密帶風向」指控武漢實驗室！前外長：干涉政治

ATM旁撿到400萬！19歲大學生選擇交給警察...媽感動：我的驕傲

馬斯克幫小孩取怪名「X Æ A-12 Musk」　違反加州法恐無法登記

印度廠洩毒隔日「疏散方圓5km」LG急澄清　印警怒控過失致死！

印度封鎖鐵路工人步行700萬km回鄉　16人累倒「睡鐵軌」慘遭火車輾斃

拿刀狂刺6月孕妻肚！狠父載走1歲女...半小後「丟下陡峭懸崖」　她當場慘死

戴呼吸器長達4周一度瀕死！　70歲翁62天奇蹟戰勝病毒穿超人T恤出院

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

非洲新冠確診逾5萬 世衛警告：疫情或造成19萬人死亡

澳洲政府質疑「美使館洩機密帶風向」指控武漢實驗室！前外長：干涉政治

ATM旁撿到400萬！19歲大學生選擇交給警察...媽感動：我的驕傲

馬斯克幫小孩取怪名「X Æ A-12 Musk」　違反加州法恐無法登記

印度廠洩毒隔日「疏散方圓5km」LG急澄清　印警怒控過失致死！

印度封鎖鐵路工人步行700萬km回鄉　16人累倒「睡鐵軌」慘遭火車輾斃

拿刀狂刺6月孕妻肚！狠父載走1歲女...半小後「丟下陡峭懸崖」　她當場慘死

戴呼吸器長達4周一度瀕死！　70歲翁62天奇蹟戰勝病毒穿超人T恤出院

裕隆出售南投土地建物給裕通企業　作為經銷據點！總交易金額4.8億元

5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

限量100 輛！蓮花復古賽車配色Elise Classic Heritage Editions

強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

侯佩岑套迷你裙露修長美腿　兒子頻問「媽媽要去哪」？

第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

台東大武「小招牌大景觀」補助2萬　配合漁港及南迴驛建設改善

罷韓會成功？姓名學老師鐵口直斷：閉著眼睛都會過

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

女議員誤傳「雙人運動片」！不會收回踢光群組

逃跑男遭警射殺　3萬人觀看直播

戴口罩不穿褲　俄辣妹光屁股騎車

即／川普貼身武官　感染新冠病毒

科學家驚見「病患精液含新冠病毒」

紐西蘭外長挺台　要中國大使聽話

大學生父親死於新冠　要求延後交作業遭拒

LG工廠毒氣外洩　增至13死5000傷

她半夜被iPad訊息驚醒　男友家抓姦…衣櫃跌出裸妹

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

更多熱門

相關新聞

瀕死翁62天戰勝病毒　穿超人T出院

瀕死翁62天戰勝病毒　穿超人T出院

美國西雅圖一名70歲男子3月罹患新冠肺炎住院，高齡的他與病毒奮戰長達62天，期間病情一度嚴重，連續4周依靠呼吸設備才能存活，如今他身穿超人T恤在本月康復出院，振奮人心的消息讓他獲得「奇蹟之子」的稱號，也成為該院住院時間最長的病人。

瑞德西韋成本298元　但可喊價13萬

瑞德西韋成本298元　但可喊價13萬

美國陷肉荒　近20%溫蒂漢堡餐廳「沒賣漢堡」

美國陷肉荒　近20%溫蒂漢堡餐廳「沒賣漢堡」

安倍川普熱線40分！承諾共同研發新冠藥物與疫苗

安倍川普熱線40分！承諾共同研發新冠藥物與疫苗

逃跑男遭警射殺　3萬人觀看直播

逃跑男遭警射殺　3萬人觀看直播

關鍵字：

馬斯克Elon MuskTeslaGrimesArchangel馬斯克加州法北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面