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新化警出動無人機　台南左鎮化石館交管兼防疫

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▲台南市新化警分局首度出動無人機空中觀看車流狀況，空拍影像即時回傳前進指揮所，以利警力彈性調度運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化警分局首度出動無人機空中觀看車流狀況，空拍影像即時回傳前進指揮所，以利警力彈性調度運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節即將登場，台南市新化分局預估因疫情稍有趨緩，母親節這個周末假期，分局轄區國八下新化交流道至山上水道博物館、左鎮化石館路段，將湧入觀光民眾，為維護交通順暢，特規劃5月9、10日2天，台20線國八至左鎮化石館路段交通疏導專案勤務，並首度出動無人機空中觀看車流狀況，以利警力彈性調度。

▲台南市新化警分局首度出動無人機空中觀看車流狀況，空拍影像即時回傳前進指揮所，以利警力彈性調度運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，左鎮化石館台20線路口，無人機除空中觀看車輛狀況外，車流較緩時段無人機可飛至鄰近左鎮化石館查看，如發現參觀或購票民眾未戴口罩或未保持社交距離，立即由指揮中心調派警力或志工前往勸導，有效節省防疫宣導人力，並避免炎日下辛苦舉牌宣導。

▲台南市新化警分局首度出動無人機空中觀看車流狀況，空拍影像即時回傳前進指揮所，以利警力彈性調度運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

使用無人機協助新冠肺炎防疫的案例，在國外不計其數，因為無人機可以補足防疫期間的人力缺口，並有效降低人與人的接觸，例如中國部分地區利用無人機送餐給居家隔離的民眾，也透過它快速傳遞醫療物資；沙烏地阿拉伯是使用熱感應無人機，隨機檢測街上路人的體溫，以加強控管民眾活動；西班牙軍方利用無人機在監獄、市場、社區衛生中心等地進行全面消毒，國內應用案例則鮮少。

▲台南市新化警分局首度出動無人機空中觀看車流狀況，空拍影像即時回傳前進指揮所，以利警力彈性調度運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化警分局首度出動無人機空中觀看車流狀況，空拍影像即時回傳前進指揮所，以利警力彈性調度運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局長許芳毅表示，日前台南市政府，首度應用了無人機廣播技術，於台南各大菜市場外路口對市民宣導防疫須知，時刻提醒民眾對防疫的關心與注重。疫情雖有趨緩但不容鬆懈，新化分局將持續以交通安全維護、疏導為主，取締為輔的方式維護民眾行的安全外，另將結合科技、民力等資源全力協助市政府做好防疫宣導工作。

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