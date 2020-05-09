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專家警告：冰河融化釋放「古微生物」　恐引發下一波全球疫情

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▲▼ 格陵蘭,冰山,融冰,全球暖化。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球暖化將造成冰山融化，可能會釋放出變種古微生物。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球，美國期刊《地球物理研究通訊》日前發表文章指出，目前地球全球暖化越來越嚴重，也加速冰河融化，因此下一波同樣造成全球大流行的病毒，很有可能是從融化後的冰河中所釋放出來的古微生物變種而成，因此全球都應該密切關注。

綜合外媒報導，期刊內容表示，根據研究結果顯示，西元2050年前就極有能發生冰河全部融化的慘況，到時候將有許多國家的沿海低窪地區被淹沒，甚至是直接吞噬低窪國家；更嚴重的是，冰河融化可能會造成許多冰凍上千萬年的古微生物因為接觸到空氣而變種，或是各種微生物細胞活化變異，進而傳播到海洋生物身上，接著再造成全球大流行。

▲▼全球暖化。（圖／達志影像／美聯社）

▲動物是病毒傳播的媒介之一。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，在1988年的麻疹病毒（PDV，Phocine Distemper Virus）就是因為北極冰河融化，導致北歐沿海將近2萬隻海豹死亡，隨後又傳播到太平洋的鰭足動物身上，對海洋生物的疾病擴散造成嚴重影響。此外，除了PDV外也有許多像鉤端螺旋體病（Leptospirosis）等都是因為冰河融化所造成的，還有2016的俄羅斯炭疽熱也可能是因為一頭在西伯利亞解凍的馴鹿屍體所造成。

Netflix紀錄片《大流行》（Pandemic）中的博士卡羅爾（Dennis Carroll）表示，「我們總是低估再生細菌所帶來的潛在威脅，一定要格外謹慎，特別是在新冠肺炎爆發後，野生生物傳播的疾病也應該要被視為全球健康問題。」另外，卡羅爾也強調，世界現在面臨非常現實的狀況，長期處於休眠狀態的凍原、苔原微生物都可能因為氣候變化和冰河融化而重啟生命。

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