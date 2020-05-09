　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「你的使命或許不在這個星球上！」 　美國太空軍首支30秒招募廣告

請按讚支持ETtoday新聞雲

實習記者施怡妏／綜合報導

美國空軍部長巴瑞特（Barbara Barrett）和太空司令部司令雷蒙德（John W. Raymond）於6日公開首支美國太空軍招募廣告，30秒的影片主要傳達一個理念，「或許你所追求的使命不在這個星球上」，尋找對於太空懷有熱情，以及抱負的人士一起加入太空軍的大家庭。

根據spaceforce報導，巴瑞特與雷蒙德在太空基金會（Space Foundation）贊助的網路研討會上發不該則廣告。巴瑞特簡單的指出太空部隊的重要性，以及為何在1947年後建立第一個軍事部門的必要性，「最明顯的例子是，空軍快速反應能力辦公室X-37B無人太空機部門，將在5月16日與美國太空部隊合作，進行第6次的發射。

巴瑞特表示，可重複使用的太空飛機X-37B已經順利完成5次任務，在軌道共運行2,865天，然而，下一次起飛時，將部署美國空軍學院所研製的小型衛星FalconSat-8，為學員們提供難得的機會，動手進行太空操作的實戰經驗；此外，還將進行另一項由海軍實驗室進行的實驗，試圖將太陽能轉換為無線電頻率的微波能量，並傳輸到地球。

雷蒙德表示，這是太空的重要關鍵的時刻，也是令人興奮的事情，無論是國家安全、商業、月球與火星計劃，太空中所有領域都在進展當中；美國人需要了解，生活中許多事情都依賴著太空，「在日常通訊、衛星導航、商業科學中都扮演著重要的角色」。

太空部隊於2019年12月20日成立，擁有154億美元（約新台幣4620億）的預算，目前有88位專業太空人員，期望可以招募更多人，預計將整個團隊擴大至16,000人。

ET快訊
她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA...得知真相秒
13年前野柳「A062無名浮屍」是爸爸！兒在無主墓區崩潰痛哭
黃捷妹妹現身直播大爆料！網驚呼「長得超不像」：是肌肉型
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「你的使命或許不在這個星球上！」 　美國太空軍首支30秒招募廣告

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」

歷經67小時！大陸載人飛船返回艙戴「3頂小紅帽」順利著陸

15年間盜拷承德艦「130項機密資料」 士官長遭判刑1年半

胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩稱「中國也有言論自由」：應該去問他

解放軍壓縮台灣防禦縱深　陸委會：大陸採「軟硬兩手策略」

中國出動「海洋地質八號」巡南海萬安灘　越南出動4海警船攔截失敗

美利堅號南海航行衛星圖曝光！遼寧號「也在附近」較勁意味濃

譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

白汪遭綁繩勒脖！丟10M深河壩　暖心副園長「坐吊車救起」急送醫

又是道偽泰菜！泰國沒有椒麻雞 網紅怒噴...網笑：又上一課了XD

「你的使命或許不在這個星球上！」 　美國太空軍首支30秒招募廣告

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

B-1B首度現蹤台灣東海上空　美軍曝光「任務實況照」

歷經67小時！大陸載人飛船返回艙戴「3頂小紅帽」順利著陸

15年間盜拷承德艦「130項機密資料」 士官長遭判刑1年半

胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩稱「中國也有言論自由」：應該去問他

解放軍壓縮台灣防禦縱深　陸委會：大陸採「軟硬兩手策略」

中國出動「海洋地質八號」巡南海萬安灘　越南出動4海警船攔截失敗

美利堅號南海航行衛星圖曝光！遼寧號「也在附近」較勁意味濃

譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

新北紓困案衛福部澄清「未拒收」　母親節泡湯加班趕工！

金毛汪坐浴室乖等...落寞背影吸引媽注意　背後原因網驚：怎麼可能！

專家警告：冰河融化釋放「古微生物」　恐引發下一波全球疫情

私闖社區還挑釁！恐怖送貨員「出拳痛毆老人家」　女兒氣炸：在國外早被槍斃

你噴我洗！罷韓團體夜襲人行道噴水「666投票罷」　高市府半夜派員洗白

蔡阿嘎體驗分娩痛爆狂喊停！　二伯大笑「生小孩沒在等的」…大批媽媽共鳴湧入

鄰家女警台語宣導交安防疫　親切喜感引熱議

隔音好不是豪華車的專利　《消費者報告》評選靜肅性最佳平價車款

只要45元！三重超夯無名芋泥冰　綿密濃郁＋清甜糖水超消暑

甩開「不提Taiwan」...加拿大總理謝台慷慨捐口罩　外交部回應了！

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

軍武熱門新聞

美軍曝光B-1B「東海上空任務實況照」

承德艦士官長盜拷機密遭判1年半

歷經67小時！陸載人飛船返回艙順利著陸

日本「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役

胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩回應了

美利堅號南海航行衛星圖曝光！

中國出動萬噸護航艦巡萬安灘　越南出動4海警船「攔截失敗」

陸委會：解放軍壓縮台灣防禦縱深

你的使命或許不在這個星球！ 美太空招募廣告

譚兵讀武／五八事件催生中美軍備競賽

解放軍鷹派第一人：現在不是武統台灣的時候！

南韓哨所遭槍擊　北韓使用武器曝光

殲-31已獲軍方立項　瀋飛集團一張照片暗示

歐陽漪棻傳說級以弱勝強　F-84擊落米格-17

更多熱門

相關新聞

日本「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役

日本「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役

日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）8日在內閣會議後的記者會表示，航空自衛隊將在18日成立「宇宙作戰隊」，由大約20人組成編隊，並於2023年起正式服役，用以監控人造衛星、隕石及太空垃圾等，「未來還會考慮擴大編隊，並與民間合作，維持著良好、確實的合作關係。」

美軍曝光B-1B「東海上空任務實況照」

美軍曝光B-1B「東海上空任務實況照」

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

法軍人去年10月武漢運動會就染疫

法軍人去年10月武漢運動會就染疫

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」

關鍵字：

國際軍武太空軍Space FoundationX-37B

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

男友IG有2種照片　代表容易出軌

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面