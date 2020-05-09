「你的使命或許不在這個星球上！」 　美國太空軍首支30秒招募廣告

實習記者施怡妏／綜合報導

美國空軍部長巴瑞特（Barbara Barrett）和太空司令部司令雷蒙德（John W. Raymond）於6日公開首支美國太空軍招募廣告，30秒的影片主要傳達一個理念，「或許你所追求的使命不在這個星球上」，尋找對於太空懷有熱情，以及抱負的人士一起加入太空軍的大家庭。

根據spaceforce報導，巴瑞特與雷蒙德在太空基金會（Space Foundation）贊助的網路研討會上發不該則廣告。巴瑞特簡單的指出太空部隊的重要性，以及為何在1947年後建立第一個軍事部門的必要性，「最明顯的例子是，空軍快速反應能力辦公室X-37B無人太空機部門，將在5月16日與美國太空部隊合作，進行第6次的發射。

巴瑞特表示，可重複使用的太空飛機X-37B已經順利完成5次任務，在軌道共運行2,865天，然而，下一次起飛時，將部署美國空軍學院所研製的小型衛星FalconSat-8，為學員們提供難得的機會，動手進行太空操作的實戰經驗；此外，還將進行另一項由海軍實驗室進行的實驗，試圖將太陽能轉換為無線電頻率的微波能量，並傳輸到地球。

雷蒙德表示，這是太空的重要關鍵的時刻，也是令人興奮的事情，無論是國家安全、商業、月球與火星計劃，太空中所有領域都在進展當中；美國人需要了解，生活中許多事情都依賴著太空，「在日常通訊、衛星導航、商業科學中都扮演著重要的角色」。

太空部隊於2019年12月20日成立，擁有154億美元（約新台幣4620億）的預算，目前有88位專業太空人員，期望可以招募更多人，預計將整個團隊擴大至16,000人。