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安養院老母重聽…視訊打招呼匆匆結束　疫情「受害者」的半夜遺憾噩耗

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▲▼安養院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲安養院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

中央社記者陳偉婷台北9日電

小吳為配合防疫，好幾個月無法看到住安養院的媽媽；媽媽又因感染發燒送醫治療，受限加護病房探視規定，母子沒時間相處，甚至無緣見媽媽最後一面，成防疫政策下受害者的遺憾。

台灣在3月底出現首例長照機構護理師感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），各縣市政府紛紛下令禁止長照機構、養護中心探視；疫情指揮中心也在4月初發出禁令，除緊急和必須狀況，禁止醫院探病。

請繼續往下閱讀...

嚴管之下有令人心酸的遺憾。小吳的媽媽高齡94歲，因年長、行動不便入住安養中心，但家人感情緊密，子女每天都去探視，假日也會帶媽媽到戶外郊遊。今年農曆過年，她還能回家吃年夜飯、發紅包給孫子、曾孫，身體狀況還算不錯，也能自理。

▲台南市政府宣布即日起至4月30日止，轄內115家老人安養護機構、20家住宿型身心障礙福利機構及3家兒少安置機構，暫停家屬及訪客探視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疫情期間，多家老人安養護機構，暫停家屬及訪客探視。（圖非本文當事人／記者林悅翻攝）

小吳接受中央社記者採訪時表示，隨疫情緊張，台灣出現首例長照機構護理師染疫後，他們不能再去安養中心探視；雖然可以視訊，但因媽媽耳朵不好，常常聽不清楚視訊內容，多是匆匆打個招呼就結束。

小吳說，不能探視的時候心中非常不安，不清楚媽媽的身體狀況，一直很怕接到通知噩耗的電話。有一天半夜，電話果然來了，說媽媽發高燒，必須緊急送醫。

他們開車直衝醫院，媽媽一入院就進到加護病房，檢查發現呼吸窘迫，有肺炎；因應疫情，醫院都必須通報採檢，在等待二採結果出爐的4天裡，家人又再度被拒於探訪門外。

小吳說，等到二採陰結果出爐，終於能進到病房探視媽媽，但媽媽狀況已類似半昏迷。加護病房的探病規定也很嚴格，每天只有半小時，且每次只能2個人。媽媽看到家人，不太能說話，甚至只能發出聲音，叫沒在場子女的名字。

因媽媽病況不穩，小吳一家都做好最壞的心理準備；在住院後的第7天，媽媽就往生了。接到醫院電話時是凌晨，一家人趕到醫院，卻連媽媽最後一面都沒能見到。

小吳說，想到媽媽最後階段是一個人離開，沒有家人陪伴在側，心中很不捨，相信媽媽一定很遺憾。他本來期待還可以陪伴媽媽久一點，因為疫情受到很多限制，也認為媽媽的身體每況愈下，可能與他們無法到安養機構探視有關，「我們都是疫情下的受害者」。

沒有見到媽媽最後一面，是小吳心中難言的痛。他說，從媽媽二採陰到往生，只隔了短短3天。每天只能有2個家人去探視，大家只能輪流去。有一次他沒能進去，媽媽還叫了他的名字，好像在問「兒子在哪裡？」這段過程被錄了下來，成了小吳最後的慰藉。

▲▼安養院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

小吳表示，有一名在安養機構認識的家屬也說，因為無法探視媽媽，心中很焦慮；最近好不容易開放長照機構探視，結果那名媽媽邊打邊罵說：「你是不是要把我丟在安養院，不要我了？」

中央流行疫情指揮中心今天再對探病限令鬆綁，加護病房和安寧病房可在每日固定時段、開放一床最多2人探視。

小吳說，疫情期間，大家都會配合政府防疫，但未來如果疫情再擴大，又要緊縮民眾權益，應在合理、有效的手段之下，兼顧人性需求，不要讓遺憾再發生。

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